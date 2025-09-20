Sahte plaka ile seçim yakıtı

Yerel yönetimlere yönelik ayrımcı politikaları ortaya koyan bir yeni belge daha ortaya konuldu. CHP’li belediyelere, “Önce tutukla, sonra soruştur” süreci işletilirken AKP ve MHP’li belediyelerdeki usulsüzlük iddialarının ardından başlatılan inceleme ve tahkikat sürecinin olabildiğince uzatıldığı öğrenildi.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde CHP’ye geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, MHP dönemine ait dosyaları 1 Nisan 2024 itibarıyla mercek altına aldı. Çalışmanın ardından ortaya konulan raporda, çok sayıda usulsüzlük iddiasına yer verildi.

HAKSIZ ÖDEME

BirGün’ün ulaştığı CHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan inceleme raporunda, MHP dönemini kapsayan 2016 yılında 9,7 milyon TL harcanarak yaptırılan Turgutlu Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu’nun, “zemine uygunsuz inşa edilmesi” nedeniyle atıl duruma düştüğü belirtildi. Tesisin yapım işinde 10,7 milyon TL olması gereken yaklaşık maliyetin 19,5 milyon TL üzerinden hesaplandığı, yükleniciye 10 milyon TL’ye yakın fazla ödeme yapıldığı bildirildi.

Raporda, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin MHP’li yönetiminin 2023 yılında gerçekleştirdiği kavşak düzenleme ihalesinin ayrıntıları da paylaşıldı. Açık ihale yöntemiyle yapılması gereken ihalede pazarlık yöntemi kullanıldığı, 520 bin TL’ye yaptırılması gereken iş için yükleniciye 1 milyon 70 bin TL ödendiği kaydedildi.

Rapordaki usulsüzlük iddiaları bunlarla da sınırlı kalmadı. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin MHP’li yöneticileri tarafından gerçeğe aykırı plaka üretildiği öne sürüldü. Sahte olduğu savunulan plakalar üzerinden, seçim çalışmasında görev yapan araçların yakıtının alındığı, ödemenin ise belediye bütçesinden ödendiği ifade edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li yönetimi, usulsüzlük iddialarıyla ilgili belgeleri yargıya taşıdı. Belediyenin, “kamu kaynaklarının etkin kullanılmadığı, yüklenicilere haksız menfaat sağlandığı ve belediyenin zarara uğratıldığı” iddiası ile yaptığı başvurunun ardından cezai soruşturma ve kovuşturma sürecinin henüz başlatılmadığı aktarıldı.