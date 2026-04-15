Sahte rapor şikâyeti sürgüne yol açtı

Meral DANYILDIZ

İş cinayetleri ve ağır çalışma koşullarıyla bilinen Tuzla Tersaneleri, bu kez "sahte sağlık raporu" skandalıyla çalkalanıyor.

Bölgedeki Ortak Sağlık Güvenlik birimlerinde (OSGB) yetkisi olmayan kişilerin rapor düzenlediği, sahte imza ve kaşe kullanıldığı iddialarını yargıya taşıyan sağlık çalışanları, kamu yararını gözettikleri için cezalandırıldı.

YOLSUZLUK ZİNCİRİ

Yalova, Bursa ve İstanbul merkezli yürütülen usulsüzlük zincirinde, OSGB’lerin "iş görür" raporlarını sahte belgelerle düzenlediği öne sürüldü. Adli makamlara taşınan ancak kısa sürede "takipsizlik" kararıyla kapatılan dosyadaki ayrıntılar ise dikkat çekici. Usulsüzlük iddialarının odağında yer alan Koçyiğit OSGB isimli firmanın ortaklık yapısında, AKP Tuzla İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Koçyiğit'in ismi yer alıyor. Skandalı ortaya çıkaran kamu görevlileri, söz konusu firmanın sahibinin aynı zamanda İlçe Sağlık Müdürü ile akrabalık bağı olduğunu iddia ediyor.

HEDEF OLDULAR

Tuzla İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli denetim ve ruhsatlandırma birimi çalışanları, müdürlüğün iddialar karşısında sessiz kalması üzerine konuyu İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirdi. Ancak oklar şikâyetçi kamu emekçilerine çevrildi.

Yıllardır Tuzla’da görev yapan personeller, "usulsüz şikâyet" suçlamasıyla re'sen atanarak ikametlerine uzak ilçelere sürüldü. İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelen yazıda, iddiaların "titizlikle" incelendiği ifade edildi.

BirGün’e konuşan sürgün mağduru çalışanlar, sahte rapor iddialarına sessiz kalmalarının mümkün olmadığını vurguladı. Yapılan usulsüzlüğün doğrudan işçi hayatını tehlikeye attığını belirten görevliler süreci şu sözlerle anlattı: "Göz kusuru olan birine usulsüzce 'sağlam' raporu verilmesi, tersanelerde yeni iş cinayetlerine kapı aralamaktır. Bu halk sağlığını ve iş güvenliğini açıkça tehdit eden bir durum. Biz görevimizi yaparak bu belgeleri üst kuruma ilettik. Ancak denetim yerine, sahte belgelerin yok edilmesine zemin hazırlandı." Sürgün edilen sağlıkçılar, "Görevde ihmal suçuna ortak olmak istemedik, meslek hastalıklarının ve iş kazalarının suistimal edilmesine karşı çıktık. Sonuçta asıl sorumlular hakkında işlem yapılmazken biz sürgün edildik" dedi.