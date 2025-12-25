Sahte raporla yardım almış

Bu yıla sahte diploma skandalının ardından sahte sağlık raporları da damga vurdu. İstanbul’dan İzmir’e, Eskişehir’den Siirt’e kadar birçok kamu hastanesinde sahte raporlar düzenlediği gerekçesiyle soruşturmalar açıldı ve operasyonlar düzenlendi.

BirGün’ün ulaştığı belgelere göre, sahte rapor skandallarına yıllardır imza atılıyor. Memet M. isimli yurttaş sağlık raporuyla Van’da devlete bağlı Van Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı’na başvurarak maddi yardım almaya başladı.

‘BÖYLE BİR RAPORUMUZ YOK’

Vakıf, 2021 yılında Memet M’nin raporunun hazırlandığı belirtilen Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimliği’ne “Sağlık raporunun gerçek olup olmadığını” sordu ve raporun teyit edilmesini istedi. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimliği ise 30 Eylül 2021’de Memet M’ye yönelik herhangi bir sağlık raporunun hastane kayıtlarında bulunmadığı şeklinde bir yazılı yanıt gönderdi.

YAKLAŞIK 17 BİN TL ÖDENDİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişleri ise Memet M’nin sahte sağlık raporuyla devletinden kasasından 16 bin 994 TL maddi yardım aldığını tespit edip “Usulsüz işlemin nasıl yapıldığını belirlemek için” olayla ilgili soruşturma başlattı.

Müfettişler, 26 Mayıs 2022 tarihinde Memet M. ile görüştü. Müfettişlerin raporunda Memet M'nin görüşmede anlattıkları şöyle aktarıldı:

“Sağlık raporunun Ankara'da bulunan Alper A. tarafından kendisine verildiğini… İfadesinde belirttiği bir diğer çarpıcı cümle ise kendisinin bu raporun çıkarılması için Alper A'ya 18 Haziran 2020 tarihinde 15 bin TL vermiş olduğu… Memet M.'nin ifadesi ve tarafımıza sunduğu ekler ile Alper A. arasında illiyet bağı kurulduğundan dolayı anılan bu durum şüphe ile karşılandı. Sözünü ettiği şahısla görüşmek için Ankara'ya gitmiş olup kısa süreliğine ikametgah adresini Ankara'ya taşıdığı, yapılan incelemelerde tespit edildi. Mevcut durumda raporun sahte olduğunu kabul eden Memet M. vakıftan aldığı ve merkezi yardım olarak hesabına yatan toplam 16 bin 994 TL’yi yasal faizi ile birlikte taksitler halinde geri ödemeyi kabul etti.”

KANUNA GÖRE SUÇ

Müfettişler bu olayın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 204’üncü maddesine göre suç olduğunu vurgulayarak, "Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Yine aynı maddenin bir başka bendinde; ‘Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır’ şeklindeki düzenlemeler yer almaktadır” dedi. Raporun gereğinin yapılması için Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesi gerektiği belirtildi.