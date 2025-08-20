Sahte reçete soruşturması: “Eczacıyım” diyerek doktorların "Reçetem" uygulamasını kullanmışlar

Doktorların e-imza cihazlarının çalınarak, satın alınan kimlik numaraları üzerine yeşil reçeteli ilaçların yazıldığı soruşturma dosyasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Soruşturmaya göre, yalnızca e-imza cihazlarının çalındığı değil, kendilerini “eczacı” gibi tanıtan şüphelilerin bazı doktorların "Reçetem" uygulamasını da kullandığı öne sürüldü. Şüphelilerin, ilaçların hangi eczanede olduğunu öğrenmek için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nu da arayıp bilgi almaya çalıştığı da soruşturma dosyasına girdi.

Sahte reçete soruşturması kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Antalya, Konya ve Muğla'daki bazı devlet hastaneleri ile özel hastanelerde görevli doktorların e-imza cihazları üzerinden sahte reçeteler düzenlendiği ortaya çıkmıştı.

Kısa Dalga'dan Canan Coşkun'un haberine göre; soruşturma kapsamında, bu reçetelerle kimlik numaraları satın alınan kişiler adına yeşil reçeteli ilaçlar yazıldığı ve uyuşturucu ticareti yapıldığı ortaya çıktı.

Habere göre, soruşturma dosyasındaki belgelerde, müşteki doktorların hepsinin e-imza cihazının çalınmadığını, bazılarının dakendilerini eczacı olarak tanıtan şüphelilere “iş yoğunluğu ya da genel işleyiş” gibi sebeplerle "Reçetem" uygulamasını kullandırdığı yer aldı.

Soruşturma dosyasındaki müşteki doktorlardan bazılarının konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

“YARDIMCI OLMAK İÇİN KENDİ PIN KODUMU GİRDİM”

Ortaca Devlet Hastanesi doktorlarından E.: “5 Eylül 2023 ile 6 Eylül 2023 tarihleri arasında 24 saat süre ile acil kısmında görev yaptım. O gün akşam saatlerinde tam saat aralığını bilmediğim bir zamanda tahminimce 1.80 boylarında, kumral tenli, kirli sakallı, orta kilolu bir şahıs yanıma geldi ve bana kendisinin eczaneci olduğunu, bir tane yakınına ilaç yazdırmak istediğini söyledi. Ben de şahsa yardımcı olmak için sisteme ilaç almak istediği yakınının T.C. kimlik numarasını ve kendime ait PIN kodunu girdim, ancak reçete oluşmadı. Bu şahıs sisteme giriş yaptığım esnada başımda durdu. Şifreyi o sırada gördüğünü tahmin ediyorum. Bana teşekkür edip odadan çıktı. Ben de müşahade alanında bulunan hastaya bakmaya gittim.”

Polisler, hastanenin güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde bu kişinin "sahte reçete" çetesi olarak hakkında soruşturma yürütülen şüphelilerden Atakan L. olduğunu tespit etti.

“3 YILLIK HEKİMİM, HİÇ YEŞİL REÇETE YAZMADIM”

Pursaklar Devlet Hastanesi’nde görevli doktor M.: 14 Eylül 2023 günü akşamüzeri olması ve hasta yoğunluğunun fazla olduğu bir sırada kendisine eczacı olarak tanıtan 30-35 yaşlarında uzun boylu, orta kilolarda, esmer tenli, siyah saçlı bir erkek şahıs geldi. ‘Hocam ben eczacıyım, bir hastanın ilaçlarını yazabilir misiniz’ dedi. Ben de bunun üzerine şahsa ‘Kayıt açtırın gelin, yazayım’ dedim. Bir hasta için yazdıracağını düşünüyordum. Bunun üzerine şahıs bana ‘Hastanın ilaçları raporlu, biz kendisine borç olarak verdim, yazdıramamış, yazabilir miyiz’ dedi. Ben de, tamam, dedim. Bu kez de bana ‘Hocam kayıt açılmasına gerek yok, ben sistemi biliyorum. Reçetem üzerinden direkt yazabiliriz’ dedi. Bana göstermek amaçlı bilgisayara yanaştı ve hastanın T.C. kimlik numarasını girdi.

Orada ilaçları tanımlamaya başladı. O sırada ilaçların yeşil reçete reçeteli olduğunu fark ettim ve sordum. Bana hastanın raporunun olduğunu söyleyerek sistemden raporu gösterdi ve o sırada ilaçları sisteme yazdı. Çok hızlı yazdığı için hangi ilaçtan kaç tane yazdığını o an göremedim. Hasta tanısını epilepsi olarak girdi, ancak ilacı Lyrica’nın muadili olarak girdi. Hastaları sorduğumda kapıyı açarak hastaları gösterdi ve orada olduklarını söyledi. Bahse konu yabancı uyruklu şahıslar bana muayene olmadı. Yaklaşık üç yıllık hekimim ve hiç yeşil reçete yazmadım.”

Polisin güvenlik kamera kayıtlarını incelemesi üzerine doktora kendini eczacı olarak tanıtan kişinin de yine Atakan L. olduğu belirlendi. Hasta olarak tanıtılan kişilerin de yine aynı çetenin üyeleri Eyüp G., Aytaç K. ve Mehmet K. olduğu tespit edildi.

“İLAÇ YAZILAN HASTAYI HİÇ GÖRMEDİM”

Bucak Devlet Hastanesi’nde görevli doktor A.: "10 Eylül 2023 günü Bucak Devlet Hastanesi Acil Yeşil Alan Polikliniği’nde görevliydim. Saat 18:00 sıralarında acile ismini bilmediği, kendisini eczacı olarak tanıtan bir bey geldi. Bana iki tane nörolojik hastasının olduğunu, haftasonu olduğu için ilaçlarını alamadığını, bana Lyrica isimli ilacı yazıp yazamayacağımı sordu. Kendi Reçetem uygulamasına girip dört kutu ilaç yazdı. Toplamda sekiz kutu ilaç yazdı. Bu ilaçların raporlu olduğunu söyledi. Benim Reçetem uygulamamdan girerek yabancı uyruklu olan şahsa ilaç yazdı. Bu şahıs sistemi kullanmayı biliyordu. İlaç yazılan hastayı hiç görmedim.”

Emniyet incelediği güvenlik kamera kayıtlarına göre, bu kişilerin de şüphelilerden Atakan L. ve Aytaç K. olduğu belirlendi.