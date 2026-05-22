Sahte TOKİ siteleriyle dolandırıcılık soruşturması: 21 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli 13 ilde, kamu kurumlarına ait konut projelerini taklit eden sahte internet siteleri üzerinden yurttaşları dolandırdıkları gerekçesiyle haklarında işlem yapılan 21 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, "TOKİ Projesi" adı altında kurulan sahte siteler aracılığıyla 263 kişinin mağdur edildiği belirlendi.

9 MİLYON TL VURGUN

Yapılan finansal ve HTS analizleri neticesinde, şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 9 milyon 41 bin 849 TL tutarında haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

İstanbul, Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Kilis, Kırklareli, Mersin, Sakarya ve Van'da eş zamanlı düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 21 kişiden 5'inin halihazırda cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.