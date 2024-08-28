Sahte üniversiteye BTK uzantı vermiş

Haber Merkezi

Sahte olduğu ortaya çıkan Yeni Pazar Üniversitesi ile sahte rektör Ali İlseven'i Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e soran CHP Milletvekili Deniz Demir’in soru önergesine 45 gün sonra yanıt verildi. Yalnızca Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onaylı yükseköğretim kurumlarının kullanabileceği ‘edu.tr’ uzantısının, gerçekte hiç olmayan, para karşılığı sahte diploma dağıtan Yeni Pazar Üniversitesi’ne Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından verildiği ortaya çıktı.

Demir’e YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından verilen cevapta, “edu.tr uzantısını veren kurum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’dur. edu.tr uzantısının hangi şartlarda verildiğinin BTK’ye sorulması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

Sahte üniversiteye BTK tarafından ‘edu.tr’ uzantısının verilmesine tepki gösteren CHP’li Demir, “Her fırsatta internete, sosyal medyaya erişim engeli getiren BTK’nın sahte diploma çetesine bu uzantıyı nasıl verdiği netleştiğinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağız” dedi. Doç. Dr. Dsmün Vedüd Eşidir ise şöyle konuştu: ‘‘MEB araştırmalarında sahte üniversite ile Novi Pazar Üniversitesi’ni karıştırıyor. Bu hatadan diploma çeteleri yararlanıyor. Çünkü sahte olan Yeni Pazar Üniversitesi, Sırbistan’daki Novi Pazar Üniversitesi’ni taklit ediyor.’’