Sahte üniversiteye “edu.tr” uzantısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma, Türkiye’nin gündemine oturdu. Savcılığın, “Sağlam deliller” ile ortaya koyduğu iddianame, sahte diploma skandalının iddiaların ötesine geçtiğini gözler önüne serdi. Titizlikle yürütülen soruşturmanın ardından açığa çıkarılan bulgular, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti.

İddianamede, çok sayıda üst düzey kamu kurumu yöneticisinin elektronik imzasının kopyalanarak birçok kişiye sahte diploma ve belge düzenlendiği kaydedildi. Kamuoyunda, “Sahte diploma çetesi” olarak adlandırılan şebekeye yöneltilen suçlar, sahte diploma ve belge düzenlemekle de sınırlı kalmadı. Şüphelilerin, para karşılığı not ortalaması yükselttiği, sahte ehliyet belgesi düzenlediği ve ehliyet yazılı sınav ve direksiyon notunu değiştirdiği belirtildi.

Sahtecilik skandalının ardından gözler, Türkiye’deki tüm bilişim ve internet sisteminin kurulumdan ve işletiminden sorumlu olan Bilgi Teknolojileri Kurumu’na (BTK) çevrildi. E-imza ve mobil imza yetkisini de elinde bulunduran BTK’nin, 2022 yılında tartışma yaratacak bir işlemin önünü açtığı öğrenildi.

YÖK AMBLEMİ DETAYI

Sırbistan merkezli çalışan ve uzaktan eğitim yoluyla eğitim verdiğini öne süren ancak sahte olduğu belirlenen Yeni Pazar isimli üniversitenin internet sitesine, “edu.tr” uzantısı verildiği belirlendi. Üniversitenin sitesinde öte yandan YÖK ambleminin de yer aldığı görüldü. YETKİ BTK’DE Skandalın ortaya çıkmasının ardından CHP Milletvekili Deniz Demir, üniversiteye nasıl, “edu.tr” uzantısı verildiğini YÖK’e sordu. YÖK'ün yanıtında, siteye erişim engeli getirilmesi için Temmuz 2024’te BTK’ye yazı gönderildiği belirtilerek, “edu.tr” uzantısının sahte üniversiteye BTK tarafından verildiğinin altı çizildi.

∗∗∗

YALNIZCA RESMİ KURUMLAR

Türkiye’de, “edu.tr” uzantısı, yalnızca resmi eğitim kurumlarınca kullanılabiliyor. Uzantı için YÖK'e bağlı üniversiteler ve yüksekokullar ile MEB’e bağlı okullar başvuru yapabiliyor. Başvuruda, başvuran kurumun YÖK ve MEB’e tanımını ortaya koyan belgeler talep ediliyor.