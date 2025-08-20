Sahtekâr bir sofunun zehir ettiği bir hayat

Mahir KANAAT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Molière’in klasik eseri ‘Tartuffe’ü Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nun yıldızlarla dolu atmosferinde seyirciyle buluşturuyor. Oyun, zengin bir adamın sahtekâr bir sofuya olan inancının, kendisinin ve çevresindekilerin hayatını nasıl altüst ettiğini mizahi bir dille anlatıyor.

Orhan Veli’nin çevirisine, şiirlerinden bestelenen şarkıların da eşlik ettiği oyun; inanç, aile, aşk, toplumsal cinsiyet rolleri ve insan doğasına dair keskin gözlemleri; kahkaha, hüzün ve müzikle harmanlayarak sunuyor.

Yiğit Sertdemir’in yönettiği “Tartuffe”; 23 ve 24 Ağustos saat 21.00’de sahnede.

Oyunda Bennu Yıldırımlar, Emre Şen, Gürkan Başbuğ, Mehmet Soner Dinç, Murat Garipağaoğlu, Naci Taşdöğen, Nilay Bağ, Özge Kırdı, Semah Tuğsel, Tolga Yeter, Yeşim Koçak, Zeynep Göktay Dilbaz rol alıyor.