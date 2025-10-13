Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sahtekarlar dizisi konusu nedir? Oyuncuları, çekim yeri ve tüm detaylar

Sahtekarlar dizisi nerede çekiliyor, hikâyesi ne anlatıyor? Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in başrollerinde yer aldığı dizi hangi karakterlere odaklanıyor? Sahtekarlar dizisinde hangi oyuncular oynuyor? Diziye dair tüm detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 13.10.2025 15:41
  • Giriş: 13.10.2025 15:41
  • Güncelleme: 13.10.2025 15:41
Kaynak: Haber Merkezi
Sahtekarlar dizisi konusu nedir? Oyuncuları, çekim yeri ve tüm detaylar
Dizinin X Hesabı

Now TV’nin yeni sezon dizisi Sahtekarlar ekranlara geldi. Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in başrolleri paylaştığı yapımda, usta oyuncular Haluk Bilginer, Perihan Savaş ve Uğur Aslan da yer alıyor. Dram ve gerilim türündeki dizi, etkileyici hikayesiyle kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekti.

SAHTEKARLAR DİZİSİ KONUSU

Dizi, baba-oğul avukatlar Kadir (Haluk Bilginer) ve Ertan’ın (Burak Deniz) profesyonel yaşamlarındaki gri alanlar ile hayatın zor şartları altında mücadele eden Asya’nın (Hilal Altınbilek) yollarının kesişmesini anlatıyor. Ertan, ülkenin önde gelen iş insanlarından Hidayet Kutman’ın karmaşık davasını çözmek için, yetenekli ama yoksul bir sahtekâr olan Asya’dan yardım ister. Bu iş birliği, ikisini tehlikeli bir oyunun içine çeker.

SAHTEKARLAR DİZİSİ OYUNCULARI

  • Hilal Altınbilek – Asya
  • Burak Deniz – Ertan
  • Haluk Bilginer – Kadir
  • Perihan Savaş
  • Tamer Levent
  • Uğur Aslan
  • Elçin Afacan
  • Yüsra Geyik
  • Ersin Arıcı
  • Can Bartu Aslan
  • Emre Bulut
  • İpek Özağan
  • Nur Yazar

SAHTEKARLAR DİZİSİ SENARİSTİ VE YÖNETMENİ

Dizinin senaryosu başarılı yazar Sema Ergenekon’a ait. Yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları oturuyor. Güçlü hikaye anlatımı ve karakter derinliğiyle yapım, sezonun dikkat çeken projelerinden biri oldu.

SAHTEKARLAR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sahtekarlar dizisi İstanbul’un çeşitli semtlerinde çekilmektedir. Bazı sahnelerde Boğaz manzaralı avukatlık ofisleri, lüks malikaneler ve Asya karakterinin yaşadığı mütevazı mahalle detaylarıyla şehrin farklı yüzleri aynı hikâyede buluşuyor. Şehir atmosferi, dizinin dramatik tonuna güçlü bir görsel derinlik katıyor.

SAHTEKARLAR DİZİSİ HANGİ KANALDA, NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Dizi, Now TV ekranlarında her Pazar saat 20.00’de izleyicilerle buluşuyor. İlk bölümüyle sosyal medyada kısa sürede gündem olan yapım, “#SahtekarlarDizisi” etiketiyle geniş bir izleyici kitlesinden olumlu yorumlar aldı.

SAHTEKARLAR DİZİSİ UYARLAMA MI?

Hayır, Sahtekarlar dizisi bir uyarlama değildir. Senaryosu orijinal olarak Sema Ergenekon tarafından kaleme alınmıştır. Karakterlerin geçmişleri ve ilişkileri üzerinden ilerleyen kurgu, yerli bir dram-gerilim teması taşır.

BirGün'e Abone Ol