Sahtekarlar dizisi konusu nedir? Oyuncuları, çekim yeri ve tüm detaylar

Now TV’nin yeni sezon dizisi Sahtekarlar ekranlara geldi. Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in başrolleri paylaştığı yapımda, usta oyuncular Haluk Bilginer, Perihan Savaş ve Uğur Aslan da yer alıyor. Dram ve gerilim türündeki dizi, etkileyici hikayesiyle kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekti.

SAHTEKARLAR DİZİSİ KONUSU Dizi, baba-oğul avukatlar Kadir (Haluk Bilginer) ve Ertan’ın (Burak Deniz) profesyonel yaşamlarındaki gri alanlar ile hayatın zor şartları altında mücadele eden Asya’nın (Hilal Altınbilek) yollarının kesişmesini anlatıyor. Ertan, ülkenin önde gelen iş insanlarından Hidayet Kutman’ın karmaşık davasını çözmek için, yetenekli ama yoksul bir sahtekâr olan Asya’dan yardım ister. Bu iş birliği, ikisini tehlikeli bir oyunun içine çeker.

SAHTEKARLAR DİZİSİ OYUNCULARI Hilal Altınbilek – Asya

– Asya Burak Deniz – Ertan

– Ertan Haluk Bilginer – Kadir

– Kadir Perihan Savaş

Tamer Levent

Uğur Aslan

Elçin Afacan

Yüsra Geyik

Ersin Arıcı

Can Bartu Aslan

Emre Bulut

İpek Özağan

Nur Yazar

SAHTEKARLAR DİZİSİ SENARİSTİ VE YÖNETMENİ Dizinin senaryosu başarılı yazar Sema Ergenekon’a ait. Yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları oturuyor. Güçlü hikaye anlatımı ve karakter derinliğiyle yapım, sezonun dikkat çeken projelerinden biri oldu.

SAHTEKARLAR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR? Sahtekarlar dizisi İstanbul’un çeşitli semtlerinde çekilmektedir. Bazı sahnelerde Boğaz manzaralı avukatlık ofisleri, lüks malikaneler ve Asya karakterinin yaşadığı mütevazı mahalle detaylarıyla şehrin farklı yüzleri aynı hikâyede buluşuyor. Şehir atmosferi, dizinin dramatik tonuna güçlü bir görsel derinlik katıyor.

SAHTEKARLAR DİZİSİ HANGİ KANALDA, NE ZAMAN YAYINLANIYOR? Dizi, Now TV ekranlarında her Pazar saat 20.00’de izleyicilerle buluşuyor. İlk bölümüyle sosyal medyada kısa sürede gündem olan yapım, “#SahtekarlarDizisi” etiketiyle geniş bir izleyici kitlesinden olumlu yorumlar aldı.