Sahtekârlar Dizisinde Şok Karar | Dizi Final Mi Yapıyor?

NOW ekranlarında yayınlanan Sahtekârlar dizisi final yapıyor. Yeni sezonun iddialı projelerinden biri olarak ekrana gelen dizi için beklenmedik bir karar alındı. “Sahtekârlar final mi yapıyor?”, “Sahtekârlar kaçıncı bölümde final yapacak?” ve “Sahtekârlar neden bitiyor?” soruları izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktarımına göre, Ay Yapım imzalı ve başrollerinde Burak Deniz ile Hilal Altınbilek’in yer aldığı Sahtekârlar dizisi, son reyting sonuçlarının ardından final kararı aldı. Geçtiğimiz hafta 19. bölümü yayınlanan dizinin 22. bölümde ekranlara veda edeceği konuşuluyor. Ayrıca dizinin bu hafta kendi gününde yayınlanacağı, final bölümünün ise cumartesi günü ekrana geleceği iddia edildi.

SAHTEKÂRLAR KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK?

Edinilen bilgilere göre Sahtekârlar dizisi 22. bölümde final yapacak. Sezona iddialı bir başlangıç yapan yapım, reytinglerde istikrarlı bir tablo ortaya koyamayınca final kararı kaçınılmaz oldu. Özellikle son haftalarda yaşanan düşüş, kararın alınmasında etkili oldu.

Dizinin final yapacağına ilişkin resmi açıklama ise henüz yapılmadı.

SAHTEKÂRLAR SON 3 HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

“Sahtekârlar reyting kaç aldı?” sorusu da en çok merak edilen başlıklar arasında. İşte dizinin son üç haftadaki performansı:

Tarih Sıra Reyting 8 Şubat 2026 2. 4,41 15 Şubat 2026 3. 3,84 22 Şubat 2026 4. 3,43

Veriler incelendiğinde Sahtekârlar dizisinin üç haftadır düşüş trendinde olduğu görülüyor. 8 Şubat’ta 4,41 reyting alan dizi, 22 Şubat’ta 3,43’e geriledi.

REYTİNGLERDE DÜŞÜŞ FİNALİ GETİRDİ

22 Şubat 2026 Pazar günü yayınlanan 20+ABC1 reyting listesinde Sahtekârlar 3,43 reytingle dördüncü sırada yer aldı. Aynı gün Teşkilat 5,97 reytingle zirvede bulunurken, Survivor 3,98 reytingle ikinci sıraya yerleşti. Bu tablo, Sahtekârlar dizisinin güçlü rakipleri karşısında zorlandığını ortaya koydu.

SAHTEKÂRLAR NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Dizinin final kararı almasının temel nedeni reytinglerdeki düşüş olarak gösteriliyor. Yeni sezona iddialı başlayan Sahtekârlar, ilerleyen bölümlerde beklenen izleyici artışını sağlayamadı. Reytinglerdeki dalgalı seyir, final kararını hızlandırdı.

Sahtekârlar final mi yapıyor?

Dizinin 22. bölümde final yapacağı belirtiliyor.

Sahtekârlar kaçıncı bölümde bitiyor?

Sahtekârlar dizisi 22. bölümde ekranlara veda edecek iddiası var.

Sahtekârlar neden final yapıyor?

Son haftalarda yaşanan reyting düşüşü nedeniyle final kararı alındığı ifade ediliyor.

Sahtekârlar son bölüm reytingi kaç?

22 Şubat 2026 tarihinde yayınlanan bölüm 3,43 reyting aldı.

Sahtekârlar dizisinde şok final kararı henüz resmileşmedi. Son üç haftada düşüş yaşayan reytingler, dizinin 22. bölümde ekranlara veda etmesine neden olabilir. İzleyiciler şimdi dizinin nasıl bir final yapacağına odaklandı.