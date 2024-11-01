Sahteleri üretilmeye başladı: Dubai çikolatası için uyarı

Antep fıstığı, tel kadayıf ve çikolatadan oluşan Dubai çikolatasında son dönemlerde “çılgınlık” seviyesinde bir talep patlaması yaşanıyor.

Dubai çikolatasında büyük firmalar, pastaneler, küçük çikolata üretim atölyeleri adeta yarış içine girerken fiyatı da artan taleple giderek yükseliyor.

Bu talep ve yüksek fiyat, piyasada sahtelerin oluşmasına çok zaman geçmeden zemin hazırladı. Kalitesiz kakaoların kadar içinde Antep fıstığı görünümlü başka malzemelerin kullanıldığı Dubai çikolatası adı altında ürünler de piyasada görünür oldu.

"ÇİKOLATA YOK SATIYOR"

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, son günlerde özellikle sosyal medyanın da etkisiyle Dubai çikolatasına olan ilginin aşırı arttığını belirtti.

Ünlü bir zincir markete gittiğini ve kendisine "Dubai çikolatası yok satıyor. Şimdi reyona koysam bin adedi dakikalar içinde tükenir" dediğini vurgulayan Ağaoğlu, bunun bir "lüks tüketim çılgınlığı" olduğunu kaydetti.

"İSME KANIP KIYILMIŞ BEZELYE YEMEYİN"

Bazı yerlerin talebi karşılayamadığını vurgulayan Ağaoğlu, "Birçok yerde adeta kuyruğa giriyorlar. Okul kantinlerinde bile satıldığı iddia ediliyor. Eğer doğruysa önlem alınmalı. Her çocuğun imkanı bu pahalı ürünü almaya gücü yetmeyebilir” dedi. Artan taleple sahtelerin de üretilmeye başlandığını duyduklarını anlatan Ağaoğlu, “Bu kadar pahalı ve ilgi gören ürün olunca hemen piyasaya sahteleri, kalitesizleri çıkmaya başladı. Bir dönem baklavaların içine konulan kıyılmış bezelyeler yine gündeme gelebilir. Tüketicileri uyarıyoruz, Dubai ismine kanıp kıyılmış bezelye yemeyin" diye konuştu.