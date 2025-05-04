Şaibe iddiasında bulunanların ifadesi ortaya çıktı: Belge çalmışlar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nde, cezaevi savcısına ifade verdi.

BirGün’ün ulaştığı 28 Nisan tarihli sorgulama tutanağında çarpıcı ayrıntılar yer aldı.

İMAMOĞLU’NUN İFADESİ ALINDI

CHP'nin 38’nin Olağan Kurultayı'nın iptali için “Delegelerin iradesinin fesada uğratıldığı” iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusu kapsamındaki soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da soruşturma kapsamında ifadesi cezaevi savcısı tarafından alındı.

DUYDUM, DÜŞÜNÜYORUM…

İmamoğlu, tanık iddiaları doğrultusunda sorulan sorulara toplu yanıt vereceğini kaydetti. Soruşturmada, “Bilgi sahibi” olarak ifadesi alınan tanık T.E’nin, “Duydum, düşünüyorum” şeklindeki iddiaları İmamoğlu’na soruldu. Gazeteci olduğunu öne süren T.E’nin iddialarından bazıları, “Ali İhsan Aktaş’ın birçok kurultay delegesine para dağıttığını ve bu işe karşılık olarak İBB ve Beşiktaş Belediyesi'nden ihaleler aldığını duydum”, “Şaban Sevinç’in bu operasyonlarda yer aldığını duydum” ve “Altan Sancar’a Beşiktaş Belediyesi’ne ait aracın tahsis edildiğini duydum” şeklinde sıralandı.

‘TANIKTAN’ İTİRAF GİBİ İFADE

Soruşturma kapsamında tanık olarak ifade veren M.A.B’nin söyledikleri ise “Bu kadarı da olmaz” dedirtti.

İstanbul’da bir CHP il başkanın kardeşi ile “Kurultay sırasında yapılan toplantılarda tanışarak samimi olduğunu” belirten M.A.B, “Küçük kızını okula bırakıp, alırdım. Evine de girip çıkardım, anahtarı bende mevcuttu. Bu kişilerin evinden İmamoğlu’nun ve Özel’in imzası bulunan bir belgeyi çaldım” dedi. M.A.B. belgede, “Firari FETÖ’cü tarafından gönderilen paranın teslim alındığının” yazdığını öne sürdü.

***

‘AKILDIŞI BEYANLAR VE İFTİRALAR’

Tanıkların ifadelerindeki iddiaların sorulduğu İmamoğlu sözlerine, “Adına tanık denilen ama tanık olmayan üç beş isim her seferinde yeni bir dosyada çıkıyor” ifadesiyle başladı.

Tanıkların CHP ve İmamoğlu üzerinde yeni bir iftira kurgulamak amacıyla görevlendirildiğini savunan Ekrem İmamoğlu, “Bu akıldışı beyanları kimlerin ezberlettiğini, hangi odakların bunlara yol tarif ettiğini sorgulamak yerine bu kişilerin, ‘Muteber tanık’ ilan edilmesi hangi hukuk anlayışı ile bağdaşabilir?” diye sordu.

Yargının, “Akıl ve vicdan dışı senaryoların figüranı haline getirilmeye çalışıldığını” belirten İmamoğlu, “Milletimize çok büyük bedeller ödeten bu süreç, hukuku siyasetin sopası haline getiren ve bu gidişata sessiz kalan herkesi bu suçun ortağı haline getireceği açık bir gerçektir” ifadesini kullandı.