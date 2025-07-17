Şaibeli Bakan Tekin’in portresi

Haber Merkezi

Ülkeyi her alanda felakete sürükleyen Saray rejiminin eğitim alanındaki skandalları da bitmek tükenmek bilmiyor. Son olarak AKP’nin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in LGS sorularının çalındığı iddialarına yönelik yaptığı “Geri zekâlıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz” sözlerinin yankıları sürüyor. Saray’ın eğitimdeki hayal ettiği gerici ve piyasacı dönüşümün bir numaralı uygulayıcılarından olan Tekin, soruların çalındığı iddialarına dahi muhalefete saldırarak yanıt verirken sadece göreve geldiği 2013 yılından beri yaşananlar Tekin’in şaibelerini ortaya koyuyor.

2013 ila 2018 yılları arasında eğitimdeki gerici hamleler artarken MEB Müsteşarlığı koltuğunda Yusuf Tekin oturuyordu. Bu tarihler arasında Tekin’in arkasında olduğu 4+4+4 sistemi hayata geçirilirken bir yandan da imam hatiplerin sayısı devasa boyutta artırıldı. 4+4+4’ün ardından Ensar Vakfı, TÜRGEV gibi birçok gerici vakıf ve dernek protokollerle okullara girdi, öğrenciler bu vakıflara teslim edildi.

MÜSTEŞARLIĞI İLE BAŞLADI

• 2014 yılında kılık kıyafet yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ortaokul ve liselerde türban serbest bırakıldı, daha sonra ilkokul seviyesine dek indirildi.

• 1 Mart 2014 tarihinde Meclis’te kabul edilen 6528 Sayılı Kanun ile dershaneler özel öğretim kursuna dönüştürüldü. Özel öğretim kurumları artışı hız kazandı.

• Aynı kanun ile MEB Müsteşarı Yusuf Tekin haricindeki merkez ve taşradaki yaklaşık 50 bin eğitim yöneticileri görevden alındı.

• 6528 Sayılı Kanun ile özel okullarda çalışan öğretmenlerin devlet okullarında çalışan öğretmenlerden daha düşük maaş almalarının önü açıldı.

• Aynı kanun ile MEB teftiş sistemi, denetleme mekanizmaları yerle bir edildi. Eğitim Denetçilerinin unvanı Maarif Müfettişi olarak değiştirildi.

• 6528 Sayılı Kanun ile bugün sıkça tartışılan proje okul uygulaması hayata geçirildi. Bu okulların öğretmen ve yöneticilerinin Milli Eğitim Bakanı tarafından atanabilmesinin önü açıldı. Proje okulları siyasal kadrolaşmanın merkezleri haline getirildi.

• 2014-2015 eğitim öğretim yılında özel okullara “Eğitim öğretim desteği” uygulaması başladı. Bu kapsamda özel okullara öğrenci başına destek verildi.

• 2016 yılında Sözleşmeli Öğretmenlik uygulaması getirildi. Öğretmenlerin iş güvencesi yok edildi.

• 2016 yılında mülakata dayalı sözleşmeli öğretmen alımı başlatıldı. Kadrolu öğretmen ataması sonlandırıldı. Tekin mülakata dayalı sözleşmeli öğretmenliğin ‘mucidi’ oldu.

• MEB Müsteşarı Tekin döneminde sermaye ile gerici vakıf ve derneklerle yapılan protokollerde artış yaşandı.

• Proje okulu olan imam hatip liselerinin sınavsız öğrenci almasının önü açıldı. Okullar arasındaki eşitlik yok edildi.

• Ortaokul düzeyinde özel yurt açılması için yasal düzenleme yapıldı. Tarikat ve cemaatlerin yurtlarına yasal kılıf yaratıldı.

• 2017 yılında liseye giriş sınavı olan TEOG’ta 17 bin öğrenci birinci oldu. Tekin 17 bin birinci olmasını ‘şaşırtıcı olmadığını’ ileri sürdü.

• 2017 yılında TEOG kaldırılarak LGS hayata geçirildi.

BAKAN KOLTUĞUNA OTURDU

• Tekin’in 2023’te Bakan olmasıyla birlikte MESEM’lerde çalıştırılan 12 çocuk iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Bakanlık ise MESEM kapsamındaki hiçbir çocuğun iş cinayetlerinde hayatını kaybetmediğini ileri sürdü.

• 2024 yılında "öğretmenlerin seçilmeleri, yetiştirilmeleri, atanmaları, hakları, kariyer basamaklarında ilerlemeleri" ile Milli Eğitim Akademisi’nin kurulması, görevleri, teşkilat yapısı ve personeline ilişkin konuların yer aldığı Öğretmenlik Meslek Kanunu yasalaştırıldı.

• ÇEDES projesi 2023’te hayata geçirildi. Birçok ilde okullara imam atandı.

• 8 Nisan’da proje okullardaki 9 bin 252 öğretmen sürgün edildi.

• ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ ile Bakan Tekin, zorunlu eğitimin her kademesinde ders programlarını dinselleştirdi.

• 2024 yılında 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için düzenlenen mülakatlarda binlerce öğretmen kontenjan dışına itildi. Binlerce öğretmenin ataması yapılmadı.

• 2024’te ‘tasarruf tedbirleri’ adı altında taşımalı eğitimin kilometre sınırlandırılması 30 kilometreye düşürüldü.

• 2024’te asgari ücretin altında çalıştırılan ücretli öğretmenlerin 3 ay boyunca ücretleri yatırılmadı. Gecikmeye gerekçe olarak ise ‘ödenek yokluğu’ gösterildi.

• 2024’te İşgücü Uyum Programı kapsamında okullara hizmetli alım koşulları zorlaştırılırken okullar çöp yığınına döndü.

• Bakan Tekin, 2025’te yaptığı açıklamada “Bazı aileler kız çocuklarını erkeklerle aynı okula göndermek istemiyor” bahanesini ileri sürerek velileri ikna etmek için kız çocuklarına özel okullar açabileceklerini söyledi.

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JET HIZINDA YÜKSELİŞ

2002 yılında doktorasını tamamlan Tekin, Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ne öğretim üyesi olarak atandı. Ardından 2007’de aynı bölümde doçent oldu. Tekin, profesör olabilmesi için 5 yıl doçentlik şartını tamamlamadan profesör unvanını aldı ancak bununla da yetinmedi. 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı olan Tekin 2013’te Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarlığına getirildi. 2018’de müsteşarlık makamı kaldırılınca Tekin, akademisyenliğe geri döndü ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne profesör olarak atandı. Tekin’in akademisyenliğe döndüğü bu tarihte rektör olabilmek için ‘en az üç yıl profesörlük yapma’ şartı aranıyordu. 13 Eylül 2018’de, cumhurbaşkanı kararnamesiyle bu şart kaldırıldı. Tekin, sadece 48 saat sonra Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü olarak atandı.

Tekin atandıktan sonra rektör olabilmek için 3 yıl profesör olma şartı yeniden getirildi.