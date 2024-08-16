Şaibeli isim ODTÜ’ye rektör olarak atandı

HABER MERKEZİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla birçok üniversiteye kayyum rektör atandı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte 13 üniversiteye kayyum rektör atanırken aralarında en çok dikkat çeken isim Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne Rektör Verşan Kök’ün yerine atanan AKP’li Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil oldu.

22 Haziran 2023 tarihinden bu yana Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Yozgatlıgil, ODTÜ’nün kayyum rektörü oldu. Yozgatlıgil’in atama kararının hemen ardından X hesabını kapatması ise dikkat çekti.

ÖĞRENCİLERİN KARŞISINDA YER ALDI

Haziran 2023’e dek TÜBİTAK Başkan Yardımcısı da olan Yozgatlıgil aynı zamanda TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkez Başkanlığı’nı da yürütüyordu. ODTÜ’de 2019’un Mayıs ayında düzenlenen Onur Yürüyüşü’nde dönemin rektör danışmanı olan Yozgatlıgil, polisin yanında saf tuttuğu eleştirileriyle öğrenciler tarafından eleştirildi. Eylemler sırasında ise Yozgatlıgil, yürüyüşe katılan öğrencilerin fotoğraflarını çekmişti. Kampusa polisin girmesi ve 23 öğrencinin işkenceyle gözaltına alınmasından tam bir ay sonra Yozgatlıgil, rektör yardımcılığına getirilmişti.

Aynı zamanda üniversite yönetiminin kampus içerisinde ağaçların bulunduğu bir alanı Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) yurt inşası için tahsis etmesi ise öğrencilerin tepkisini çekmişti. İnşaatın ruhsatsız olduğu aktarılırken ağaçların kesilmeye başlamışıyla öğrenciler direnişe geçmişti. Direniş süresince polis öğrencilere biber gazıyla müdahale ederken birçok öğrenciye soruşturma açılmış, Yozgatlıgil ise eylemlere katılan öğretim görevlileri ve öğrencileri “şov yapmakla” suçlamıştı.

13 REKTÖR ATANDI

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de (İTÜ) Prof. Dr. İsmail Koyuncu rektörlükten alınarak yerine 22 Şubat 2018 tarihinden bu yana görevde olan TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal atandı. Ayrıca Gaziantep’te bulunan Dicle Üniversitesi Rektörlüğü’ne ise eski AKP’li Milletvekili Oya Eronat’ın kardeşi Prof. Dr. Kamuran Eronat atandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal ise Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Ankara’da bulunan Gazi Üniversitesi rektörlüğüne atandı. Ünal’ın bıraktığı koltuğa ise Başkan Yardımcısı Muhammet Ahmet Tokdemir geçirildi.

Üniversitelere atanan rektörler şu şekilde:

• Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversite: Prof. Dr. Adnan Sözen,

• Ankara Üniversitesi: Prof. Dr. Necdet Ünüvar,

• Atatürk Üniversitesi: Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu,

• Akdeniz Üniversite: Prof. Dr. Özlenen Özkan,

• Çukurova Üniversitesi: Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş,

• Trakya Üniversitesi: Prof. Dr. Mustafa Hatipler,

• İstanbul Esenyurt Üniversitesi: Prof. Dr. Süleyman Özdemir,

• İstanbul Ticaret Üniversitesi: Prof. Dr. Necip Şimşek,

• Gazi Üniversitesi: Prof. Dr. Uğur Ünal,

• Fırat Üniversitesi: Prof. Dr. Fahrettin Göktaş.