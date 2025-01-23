Şaibeli raporla tahliye kararı

Deprem felaketinde Maraş’taki Palmiye Sitesi 151 kişiye mezar oldu, 17 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhitler Ali Babaoğlu, Hacı Mehmet Ersoy ve jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 26 Aralık’ta görülen ikinci duruşmada, AKP Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Eray Ersoy’un da babası olan müteahhit Hacı Mehmet Ersoy tutuklandı. Ancak 17 Ocak’ta Ersoy’un tahliyesine karar verildi.

RAPORU 10 GÜNDE ALDI!

Tahliyenin gerekçesi, "Sanığın cezaevi şartlarında ağır hastalığı ve kocama hali nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyeceğine dair Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nin 31 Aralık 2024 tarihli kurul raporunun alınmış olması dikkate alınarak, adli kontrol kararıyla tahliye edilmesine karar verilmiştir" diye açıklandı. Bu kararla davanın tek tutuklu sanığı olarak sadece müteahhit Ali Babaoğlu kaldı.

Palmiye Sitesi’nde hayatını kaybedenler ile yaralananlar, mahkemeye peş peşe dilekçe vererek karara itiraz etti.

Mahkemeye verilen itiraz dilekçelerinde, sanığın iktidar partisi bağlantısına da dikkat çekilerek şu ifadeler yer aldı:

• Her ne kadar sayın mahkemenizin kararında sanığın ağır hastalığı ve kocama hali bulunduğu yazılı ise de hangi ağır hastalıktan bahsedildiğini aklımız almamaktadır. Sanık Hacı Mehmet Ersoy gayet aklı başında, bıyık altından kıs kıs gülen, yaklaşık 24 yıl önce hangi maktullere ev sattığını hatırlayan, yine hangi sözleşmelere tanık sıfatıyla imza attığını hatırlayan, ilk duruşma sonrası tek başına alt kattaki kafeteryaya inip orada çayını kahvesini neşeyle yudumlayacak kadar sağlıklıdır.

• Hal böyle iken sadece 10 günde mi ağır bir hastalığa yakalanıp kocamıştır? Bahsi geçen Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nden kurul raporunun sadece 10 günde alınmış olması bile bu kurul raporunun sağlıklı olmadığının yegane ispatıdır. Bu kurul raporuna itiraz ediyor, sayın mahkemenizin hastalıklarının cezaevinde kalmaya engel teşkil edip etmediğine dair İstanbul Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas dairesinde gözlem altına alınarak yeni bir rapor almasını talep ediyoruz.

• Ersoy’un avukatının daha önce AKP İl Başkanlığı yönetiminde görev alması da raporun güvenilirliğine gölge düşürmektedir.

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TEK TUTUKLU SANIĞA DA TAHLİYE

Maraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili açılan davalar görülmeye devam ediyor. Hatay’ın Antakya ilçesinde yıkılan ve 27 kişiye mezar olan Firuz Mutlu Apartmanı’nın 2’nci duruşması dün görüldü. Sanıklar her işi projeye uygun yaptıklarını, depremin büyüklüğünün de hesaba katılması gerektiğini savundu. Tutuksuz yargılanan sanıklardan Gülser Azad ise "Buranın zemini önce bataklıktı, sonra tarım arazisi oldu ardından da imara açıldı. Bunlar konuşulmadan yıkım projede aranıyor. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum, beraatımı istiyorum" dedi. Öte yandan Hatay’da 16 kişiye mezar olan Derya Apartmanı’nın davası da görüldü. Tek tutuklu sanık Ganim Emre Sahil de tahliye edildi. Yakınlarını kaybeden aileler "Bu karar vicdanları yaraladı" diyerek karara tepki gösterdi.