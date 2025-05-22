Şaibeli seçim

Haber Merkezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) 5 yeni üyesi belirlendi. HSK’de 9 üyenin görev süresinin 7 Haziran’da sona ermesi nedeniyle 9 üyeden 4’ü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirlenecek.

5 üye için ise TBMM Genel Kurulu’nda seçim yapıldı. CHP grubu, geçtiğimiz hafta toplanan komisyonunda, AKP milletvekillerinin ad çekme yöntemi yerine tekrar oylamayı talep etmesinin hukuki olmadığını belirtmişti. Aynı nedenle Genel Kurul’da yapılacak seçime de katılmayacaklarını belirten CHP’liler salonu terk etti.

Anayasa’ya göre HSK seçiminin ilk turunda adayların Meclis üye tam sayısının 3’te 2 çoğunluğunu, yani 400 milletvekilinin oyunu alması gerekiyor. CHP’nin katılmadığı seçim 344 milletvekiliyle yapıdı. Bu nedenle ilk turda hiçbir aday yeterli oy sayısına ulaşamadı. İkinci tur oylamada 360 milletvekilinin oyu arandı ancak bu sayıya da ulaşılamadı. Son olarak ikinci turda en yüksek oyu alan iki aday arasından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından ad çekme usulü ile HSK üyeleri belirlendi. İkinci turda nitelikli çoğunluk sağlanamadığı için, her kontenjandaki en yüksek oyu alan iki aday arasında yapılan kura sonucunda HSK üyeliklerine Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki seçildi.

ŞAİBE İDDİASI

HSK seçimi kurasında şaibe iddiaları gündem oldu. Yandaş Sontv’de seçim öncesinde kura çekilecek olmasına karşın seçilen isimlerin yer alması dikkat çekti. Gazeteci Timur Soykan seçimi, "Son dakika değiştirilen iktidarın adayı hariç hepsinin seçilmesi ve Sontv’deki bu görsel tesadüf mü? Umarım öyledir. Yoksa TBMM’deki kurada bile hile yapılması gibi korkunç olay söz konusu olur" ifadeleriyle paylaştı.

Seçim öncesi sontv’de yayınlanan görseldeki isimler kuradan çıktı.

YENİ ÜYELER KİMLER?

Fuzuli Aydoğdu, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği ve HSK Genel Sekreterliği görevlerinden sonra Yargıtay üyeliğine seçildi. Aydoğdu son olarak Yargıtay 12. Ceza Dairesi üyesi olarak görev yapıyordu. Bu daire Soma ve Hendek davalarına bakıyordu.

Seyfi Han, Bakırköy, Samsun Vezirköprü Hakimliği, 8. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliği, Kağızman Hakimliği ve Marmaris Hakimliği görevlerinde bulundu. 2014 yılında Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Temmuz 2016’da Bolu Ağır Ceza Mahkemesi ve İlk Derece Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerine getirildi. 2019-2023 yılları arasında HSK Genel Sekreterliği görevinde bulundu. 2023 yılında Yargıtay üyeliğine seçilen Seyfi Han, Yargıtay 8. Ceza Dairesi üyesi olarak görev yapıyordu.

Hakan Yüksel, Erzincan, Çankırı ve Muğla gibi farklı illerde savcılık görevlerinde bulunduktan sonra 2000’li yıllarda Adalet Müfettişliği ve ardından Ankara’da özel yetkili savcılık yaptı. 2014’te Yargıtay üyeliğine seçilen Yüksel, bu tarihten itibaren Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi olarak görev yaptı. Akıncı Üssü davası, Osman Kavala ve Can Atalay dosyaları, MİT TIR’ları ve Enis Berberoğlu ile ilgili kararlarda imzası bulunuyor. Ayrıca Hrant Dink ve Rus Büyükelçi Karlov’un öldürülmesine ilişkin davalarda, 17-25 Aralık sürecine dair yargılamalarda rol oynadı.

Cengiz Aydemir, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi Başkanıyken Ekim 2024’te Danıştay’a atandı.

Alişan Tiryaki, İmam Hatip Lisesi mezunu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 2 yıl eğitim aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 2021 yılında Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu’na 2. Başkan olarak atandı.

MHP’YE YAKIN İSİM

CHP Urfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hakan Yüksel’in MHP’ye yakınlığına dikkat çekti. Tanal’ın paylaşımı şöyle: "Bu fotoğraflarda gördüğünüz kişi; Ankara iki No’lu barosu başkanı ile bozkurt işareti yaparak fotoğraf çekilen, kendi kızının düğününde MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’i nikah şahidi yapan, Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi hak ihlali var kararına karşı yargısal darbe gibi karşı kararı veren Yargıtay üçüncü Ceza dairesi Başkan Vekili olan ve en önemlisi dün gece yapılan HSK seçimleri sonucu HSK üyeliğine seçilen Hakan Yüksel, alın size tam bağımsız ve tarafsız yargı...’’

CHP AYM’YE TAŞIDI

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan HSK üye seçiminin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Başvurunun ardından gazetecilere konuşan Günaydın, "AKP’nin yaptığı torbacılık yöntemidir, eylemli bir iç tüzük ihlalidir" dedi.