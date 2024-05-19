Saimbeyli’de çıkan orman yangını kontrol altIna alındı
Kaynak: İHA
Adana’nın Saimbeyli ilçesine çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Kaburluk Mevkii’nde, bugün öğle saatinde orman yangını çıktı.
Yangını gören yurttaşlar durumu orman işletme müdürlüğüne haber verdi.
Kısa sürede ekipler yangına müdahale etti.
Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışması devam ediyor.
Yangın çıkar çıkmaz büyüme ihtimaline karşılık Orman İşletme Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği katılımıyla acil kıriz masası oluşturuldu.