Kültür Sanat
  • 14.12.2025 08:41
  • Giriş: 14.12.2025 08:41
  • Güncelleme: 14.12.2025 08:42
Saint Levant: Filistin’e özgürlük

Kültür Sanat Servisi 

Filistinli şarkıcı Saint Levant, önceki gün İstanbul’daki Volkswagen Arena’da sahneye çıktı. Gerçek adı Marwan Abdülhamid olan şarkıcı, konserde Filistin'deki soykırıma dikkat çekti.

Şarkıcı, “7 Ekim ile birlikte dünya, Filistin'de yaşananları anlamaya başladı. İnsanlar öldürülmeye devam ediyor. Sadece Gazze'de değil Batı Şeria'da da saldırılar sürüyor" dedi. Dinleyiciler de “Nehirden denize özgür Filistin” ve "Filistin’e özgürlük" sloganları attı.

