Şair Ataol Behramoğlu'ndan madencilere destek: Haksızlık karşısında suskun kalmak ona ortak olmaktır

Şair Ataol Behramoğlu, Doruk Maden işçilerine destek açıklaması yaptı. Bağımsız Maden İş tarafından paylaşılan videoda Behramoğlu, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle konuşma bozukluğu yaşadığını belirtti ve "Haksızlık karşısında suskun kalmak ona ortak olmaktır" dedi.

Doruk Maden işçilerine destek videosu yayımlayan şair Ataol Behramoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Doruk Maden işçileri. Ben Ataol Behramoğlu. Geçirmekte olduğum rahatsızlıktan ötürü biraz konuşma güçlüğüm var fakat haklı savaşımınızda yanınızda olduğumu dile getirmek istedim. Çünkü haksızlık karşısında suskun kalmak ona ortak olmaktır."

Geçirdiği sağlık problemlerine rağmen sesimize ses olan şair, yazar dostumuz Ataol Behramoğlu’na saygı ve sevgilerimizi iletiyor, şifa diliyoruz. İyi ki varsınız! @A_Behramoglu



“Haksızlık karşısında suskun kalmak ona ortak olmaktır.”#HakkımıVerDorukMadencilik pic.twitter.com/QTsaNqXQXK — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) April 21, 2026

NE OLMUŞTU?

Bağımsız Maden-İş öncülüğünde Eskişehir’den Ankara’ya 180 kilometre yürüyerek, tüm müdahale ve gözaltılara rağmen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na ulaşan Doruk Madencilik işçileri, dün başlattıkları yarı çıplak oturma eylemi ve açlık grevinin ikinci gününde sabah saatlerinde gözaltına alındı.