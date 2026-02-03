Şair Bedriye Korkankorkmaz’dan yeni kitap: Uykusuz Yüzyıllar

Şair Bedriye Korkankorkmaz’ın yeni kitabı “Uykusuz Yüzyıllar”, okurla buluşuyor.

Kitaptaki şiirler; kadınlık, yoksulluk, savaş, ötekileştirme ve çocukluk temaları etrafında şekilleniyor. 1980 sonrası Türk şiirinde yaygınlaşan bireysel içe dönüş eğiliminin aksine, bu şiirler toplumsal acıların kolektif izdüşümünü görünür kılıyor. Her bir metin, estetik olduğu kadar politik ve insani bir tavrın da ifadesi niteliğini taşıyor.

Biçimsel olarak serbest ölçünün tercih edildiği “Uykusuz Yüzyıllar”, yüksek ahlaki ve tematik yoğunluğu ile dikkat çekiyor. Şiir dilindeki sadelik, içerikle kurulan etik bağı güçlendirirken; “kurşunlanmış süt”, “dilimdeki nal”, “mezar taşına dikilmiş kelimeler” gibi çarpıcı imgeler, alışılmış metaforların ötesine geçen özgün bir şiirsel evren kuruyor.

Bedriye Korkankorkmaz’ın daha önce “Yaşamak Çocuğum” adlı dosyasıyla Ataol Behramoğlu, Salih Bolat, Ahmet Erhan, Metin Demirtaş ve Abdullah Nefes gibi Türk şiirinin isimlerinden oluşan bir jüri tarafından ödüllendirilmiş olması, edebi niteliğinin güçlü bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Bedriye Korkankorkmaz’ın yayımlanan diğer şiir kitapları arasında Yaşamak Çocuğum (Amargi), Eski Eser Karanfiller (İnsancıl), Paslı Deniz (Artshop), Bütün Yüzler Çiçek Açar (İzan), Sessizliğin Arka Bahçesi (Klaros) yer alıyor. “Uykusuz Yüzyıllar” ise İzan etiketiyle okura sunuluyor.