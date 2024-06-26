‘Şair ceketli çocuk’ Hopa’da anıldı

Kültür Sanat Servisi

‘Şair ceketli çocuk’ olarak tanınan devrimci sanatçı Kazım Koyuncu, ölümünün 19’uncu yıldönümünde Artvin’in Hopa ilçesinde bulunan Yeşilköy (Pançol) köyündeki mezarında anıldı. Ölüm saati olan 12.57’de mezar başında bir araya gelen Kazım Koyuncu’nun yakınları ve sevenleri bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Konuşma yapan Atakan Asılbay, “Kazım Koyuncu’yu anmak bizim için sadece mezarı başına gelip konuşmalar yapmak değildir. Kazım’ı anmak Taksim iradesine sahip çıkarken barikata yüklenmektir. Çünkü Kazım’ın devrimci duruşu bize bunu öğretti. Kazım’ı anmak aynı zamanda sanatın ve sanatçıların ayrıştırıldığı gerici bir karanlığın ülkenin üstüne çöktüğü dönemde o karanlığın üstüne hep birlikte mücadeleyle gitmeyi gösteriyor. Diyarbakır newrozunda Lazca, Hemşince, Gürcüce söylediği şarkılarla horon oynayan insanlarla birlikte kardeşçe bir yaşamı sahiplenmemiz gerektiğini gösterdi” dedi.

BEN BİR DEVRİMCİYİM

Müzisyenliğinin yanı sıra söz yazarlığı ve oyunculuk da yapan Koyuncu, Türkçenin yanı sıra Hemşince, Lazca ve Gürcüce eseleri de seslendirdi. Koyuncu, Karadeniz Sahil Yolu inşaatına karşı Rize ilinin Fındıklı ilçesinde düzenlenen eylemlere de destekte bulunmuştu.

Bir röportajında "Ben bir müzisyenim, ondan sonra biraz Karadenizliyim, ama hepsinin ötesinde ben bir devrimciyim. Ve gerçekten doğru bildiğim bir şeyi en azından çok zorlanırsam ortaya koymaktan çekinmem" ifadelerini kullanmıştı. 2004 yılında kanser teşhisi konulan devrimci sanatçı, 25 Haziran 2005'te 33 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.