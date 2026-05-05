Şair Elif Sofya hayatını kaybetti

Dik Âlâ, Hayhuy gibi kitapların yazarı, şair Elif Sofya, 61 yaşında hayatını kaybetti. Yapı Kredi Yayınları Sofya'nın ölümünü duyurarak "Yazarımız, arkadaşımız sevgili Elif Sofya’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ardında bıraktığı kıymetli miras için kendisine minnettarız. Kendisini saygıyla anıyor, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

ELİF SOFYA KİMDİR?

Elif Sofya 1965’te İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdikten sonra İÜ İşletme, İTÜ Görsel Sanatlar bölümlerinde mastır eğitimine devam etti. Uzun süre resimle uğraştı, sergiler açtı. Siyasi bir radyoda kültür, sanat, politika programları hazırlayıp sundu; televizyon programı editörlüğü yaptı. Germany Edenkoben Künstlerhaus ve Mainz Üniversitesi tarafından 2012’de düzenlenen THE POETRY OF NEIGHBOURS – POETS TRANSLATED BY POETS projesinde yer aldı. Şiirleri, yazıları çeşitli dergilerde, kitaplarda yayımlandı.