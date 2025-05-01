Şair Fadıl Öztürk hayatını kaybetti

Şair ve yazar Fadıl Öztürk hayatını kaybetti.

Öztürk, kanser nedeniyle bir süredir Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kanser tedavi görüyordu.

Fadıl Öztürk için bugün öğlen İzmir, Narlıdere Cemevi’nde bir tören düzenlenecek.

Öztürk, yarın (02 Mayıs 2025) İzmir, Bayındır - Gaziler köyünde toprağa verilecek.

1955 Dersim doğumlu olan Öztürk, 12 Eylül'de tutuklanmış ve birçok cezaevinde 10 yıl hapis yattıktan sonra 1991'de af yasasıyla dışarı çıkmıştı.

Öztürk, cezaevinde hazırladığı Suyu Uyandırın Sesim Olsun adlı şiir dosyası ile Enver Gökçe Şiir Ödülünü almıştı. Cezaevinden çıktıktan sonra Piya Kolektifi içinde yer alan Öztürk, Ütopiya ve Kunduz Düşleri'nin yanı sıra birçok dergi ve gazetede şiirler ve yazılar yayınladı. 5 Ocak 2018'de Artı Gerçek Gazetesindeki yazılarından dolayı İzmir'deki evinde gözaltına alındı ve 5 gün gözaltında kaldı.

Yargılama sonucunda 1 yıl 10 ay ceza alan Öztürk'ün cezası 5 yıl süre ile ertelenmişti.

Şairin yayımlanmış kitapları şöyle:

Suyu Uyandırın Sesim Olsun (Şiir, 1989), Esmer Bir Acı (Şiir, 1995), Hep Kuzeydi Gözlerin (Şiir, 2000), Ateşe Konuş Küle Ağla (Yazılar, 2003) Benden Adam Olmaz (Şiir, 2004) Saatli Muhalif Takvimi (Yazılar, 2020) Ağacını Yakan Kibrit Çöpüdür İnsan (Şiir, 2022).