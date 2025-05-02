Şair Fadıl Öztürk son yolculuğuna uğurlandı

Kanser tedavisi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde 1 Mayıs'ta yaşamını yitiren şair ve yazar Fadıl Öztürk için Balçova Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Öztürk'ün ailesi, arkadaşları, Dersim Araştırmaları Merkezi (DAM), İzmir Dersim Kültür ve Dayanışma Derneği, DEM Parti yöneticileri ile İHD Onursal Başkanı Akın Birdal ve çok sayıda seveni katıldı.

“DEVRİMCİ BİR ŞAİRDİ”

Törende konuşan şair Enver Bulut, Öztürk'ün devrimci bir şair olduğunu belirterek, "12 Eylül'ün karanlık günlerinde işkenceler gördü, direndi. Fadıl Öztürk şiirden geçerek devrime gelen bir ağabeyimiz. Şiiri ve yoldaşlarının başı sağ olsun" dedi.

Öztürk'ün arkadaşlarından Merah Cemil Kaymaz, "İmrenilecek bir dönemin kuşağıyız. Yarım asrı birlikte kat ettik. Kavgadan hepinizin payına çok şey düşüyordu. Ekibimizin en yaratıcı, zanaatkâr üyesi sendin" ifadelerini kullandı.

Öztürk ile birlikte Elazığ’daki mücadele günlerine değinen arkadaşı Mehmet Biter, "50 yıl öncesinden yoldaşım, arkadaşımdır. 12 Mart darbesinden sonra Fadıl'ı Elazığ'da tanıdım. Hayatı birlikte paylaşmaya çalıştık. Elazığ iç savaşın körüklenebileceği bir fay hattı üzerindeydi. Devrimciliği yürütmek çok zordu. Fadıl bir nevi öz savunmayı örgütledi. Böylesi önemli bir şeyi sağladı. Bitmez tükenmez bir enerjiye sahipti. Kendisini saygıyla anıyorum" diye konuştu.

Anmada söz alan İHD Onursal Başkanı Akın Birdal, "Fadıl çok sade bir insandı. Engin gönüllüydü. İnsanlar unutulduğu zaman ölürlermiş. O hep aramızda yaşayacak. Saygı ve sevgiyle anıyorum" diye belirtti.

“HEPİMİZİN DUYGUSUYLA, YOLDAŞLIĞIYLA GİDECEK”

Gazeteci, yazar Vecdi Erbay, Öztürk ile uzun yıllar süren ilişkisine değinerek, "Bana şiir okumayı öğreten, hayat bilgisi ile büyümeme neden olan da odur. Büyüdük ve eksiliyoruz gibi bir duyguya kapılıyorum. Fadıl hepimizin duygusuyla, yoldaşlığıyla gidecek" diye ifade etti.

DAM kurucularından Ergin Doğru da anmada söz alarak şunları ifade etti: "O yönüyle iyi bir söz ustası olduğu kadar iyi bir devrimciydi. Reya Heq inancını hayatında pratikleştirdi. Onun şahsında devrimci sözün Kürdî boyutuyla nasıl yaşanabileceğini gördük. Benim için yitip giden değil, geleceğe ışık tutacak biri olarak görüyorum."

Fadıl Öztürk'ün birçok yoldaşı da söz alarak ona dair duygularını paylaştı. Konuşmaların ardından Öztürk'ün şiirleri arkadaşları tarafından okundu. Öztürk'ün cenazesi törenin ardından defnedilmek üzere İzmir'in Bayındır ilçesi Gaziler köyüne uğurlandı.

Kaynak: Mezopotamya Ajansı