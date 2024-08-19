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Şair Nevzat Çelik gözaltına alındı: Hiç mi görmeyelim, duymayalım, konuşmayalım?

Şair Nevzat Çelik, İzmir'deki orman yangınlarıyla ilgili paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. Çelik, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Güncel
  • 19.08.2024 16:00
  • Giriş: 19.08.2024 16:00
  • Güncelleme: 19.08.2024 16:15
Kaynak: Haber Merkezi
Şair Nevzat Çelik gözaltına alındı: Hiç mi görmeyelim, duymayalım, konuşmayalım?
Fotoğraf: DepoPhotos

Şair Nevzat Çelik, İzmir'deki orman yangınlarına ilişkin sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Şair Nevzat Çelik, 17 Ağustos'ta X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, "Canım İzmir yanıyor. Gavur İzmir değil, Türkiye yanıyor! Koltuğuna yapışmış iktidar, aynada saçını tarıyor" ifadelerini kullandı.

Çelik, bu paylaşımının ardından dün akşam saatlerinde evine gelen polislerce gözaltına alındı.

Gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyuran Çelik, "Hiç mi görmeyelim, duymayalım, konuşmayalım? Hiç mi eleştirmeyelim? Ne isteniyor? Mahalle yanarken hep saçımızı mı tarayalım? Peki, nasıl insan kalalım?" diyerek tepki gösterdi.

Şair Çelik, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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