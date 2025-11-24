Şair ve yazar Osman Bozkurt hayatını kaybetti

Şair, yazar Osman Bozkurt tedavi gördüğü hastanede bu sabah (24 Kasım 2025) hayatını kaybetti.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Osman Bozkurt 25 Kasım Salı günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camiinde öğle namazının ardından Hekimbaşı Mezarlığında toprağa verilecek.

Eserlerinde insan, doğa, barış ve özgürlük teması egemen olan Bozkurt’un yayımlanmış 17 kitabı bulunuyordu.

OSMAN BOZKURT KİMDİR?

1956 yılında Ardanuç’ta dünyaya gelen Osman Bozkurt; ilk ve Ortaokulu Ardanuç, Liseyi Ankara’da okudu. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümünü bitirdi.

Fikirlerinden dolayı 12 Eylül 1980 Askeri rejiminin mağdurları arasında yer alan Bozkurt üç ayrı davadan iki farklı zamanda toplam 27 ay tutuklu kaldıktan sonra aklandı. Almanya’da yayımlanan Dost Dergisi’nin yayın yönetmenliği, Gerçek Sanat Dergisi’nin yayın kurulu üyeliği, Umut Radyoda söyleşi programları yaptı.

İlk kitabı 1995 yılında yayımlanan Bozkurt’un şiir, öykü, inceleme, deneme-eleştiri, söyleşi ve biyografi türlerinde 17 eseri bulunuyordu.

Şiir, deneme ve öyküleri, çeşitli sanat-edebiyat dergilerinde, kimi yazı ve söyleşileri Cumhuriyet Kitap, BirGün ve Evrensel gazetelerinde yayımlandı.

Eserlerinde insan, doğa, barış ve özgürlük teması egemen olan Bozkurt’un yazı ve şiirleri Yazarlar Sözlüğü ile ulusal ve uluslararası karma ve tematik antolojilerde yer aldı, şiirleri İngilizce, Romence, Rusça, Kırgızca, Hintçe ve İspanyolca’ ya çevrildi.

Romanya’da ve Hindistan’da yayımlanan uluslararası şiir antolojilerinde ve Romanya’da yayımlanan Çağdaş̧ Türk Şiiri Antolojisinde yer aldı.

Kar Edebiyat Dergisi tarafından “Şaire ve şiire vefa” ödülüne; Romanya’da yayımlanan ŞOAPTA VISELOR (Düşlerin Fısıltısı) adlı şiir kitabıyla (2018) Uluslararası “Olt Nehrinin Gökleri” ödülüne ve Romanya-Türkiye edebiyatları arasında geniş̧ bir köprü oluşturulmasına katkılarından dolayı “Dragos Vranceanu Vakfı” Onur ödüllerine değer görüldü. "Köknar," adlı şiiriyle Bolivya Kültür Bakanlığı'nın "Uluslararası Ekolojik psikoşiir projesi" jürisince "Akademik İncelemeye Değer" ödülüne; Kırgızca yayımlanan şiirleriyle de Kırgızistan Dünya Vakfınca "Altın Kalp" ödülüne değer görüldü.

Bozkurt, İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (BESAM), bir dönem yönetim kurulu üyeliği yaptığı Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) ve Edebiyatçılar Derneği üyesiydi.

YAYIMLANAN ESERLERİ:

ŞİİR: Kumdaki Resim, Düşlerin Gölgesi, Üzerime Yağıyorsun, Günler Dilsiz, Düşlerin Fısıltısı

DENEME: Değiniler, Göçebe Yazılar, Bahane

SÖYLEŞİ: Umutlu Söyleşiler

ÖYKÜ: Buluşma

BİYOGRAFİ: Bir Portre AFŞAR TİMUÇİN

ANTOLOJİ: Şiir Evreni (Yaşayan Romanyalı Şairler Seçkisi)

İNCELEME: Edebiyatımızda Ruşen Hakkı

ORTAKLI ESERLERİ;

Çağdaş Romen Şairleri Antolojisi (Antoloji, Nisan 2011 Artshop Yayınları),

Güngör Gençay’ın Ardından (Biyografi, Eylül 2013 Usar Yayınları),

60. Sanat Yılında BÜLENT HABORA (Biyografi, 2014 Yar Yayınları),

Öykücü Metin İlkin’in Öyküsü (Biyografi, 2014 Usar Yayınları),