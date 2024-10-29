Şair, yazar ve çevirmen Meral Çelen hayatını kaybetti

Ahmet Nesin, annesi şair, yazar ve çevirmen Meral Çelen'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Nesin'in aktardığına göre Çelen, bugün saat 09.35'te yaşama veda etti.

Ahmet Nesin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Annem Meral Çelen'i bu sabah 09.35'de kaybettik. Ali Nesin bana haber verdiğinde ve ben bunu şimdi yazarken bile Fransa'da hâlâ 09.35 olmadı, yani annemin ölmesine daha var. Bu günde bile yaşam mizahını yaptı bana" ifadelerini kullandı.

Meral Çelen, yazar Aziz Nesin ile evlenmiş, bir süre sonra boşanmıştı.

Annem Meral Çelen'i bu sabah 09.35'de kaybettik. Ali Nesin bana haber verdiğinde ve ben bunu şimdi yazarken bile Fransa'da hâlâ 09.35 olmadı, yani annemin ölmesine daha var. Bu günde bile yaşam mizahını yaptı bana. pic.twitter.com/jSjV5BL15y — Ahmet Nesin (@ahmetnesin1) October 29, 2024

MERAL ÇELEN KİMDİR?

2 Ocak 1934'te Diyarbakır'da doğdu. İlköğrenimini Adana İsmet Paşa İlkokulunda yaptı. Kastamonu Kız Ortaokulu'nu bitirdikten sonra çalışmak zorunda kaldı. Bir süre de Zonguldak Lisesi'nde okuduktan sonra Çorum Lisesi'nden, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nden mezun oldu. Bir süre Varlık, Karikatür ve Düşün yayınevlerinde, bir süre de Yusuf Ziya Ortaç'ın Akbaba dergisinde sekreter olarak çalıştı. Aziz Nesin'le bu dergide çalışırken tanıştı. Keloğlan Yayınevi'ni kurdu (1967), kısa bir süre sonra kapattı. Yayınevlerine kitap çevirileri yaptı. Çamlıca Kız Lisesi'nde felsefe öğretmenliği yaparak emekli oldu. Yazar Aziz Nesin’le uzun yıllar evli kalmış, sonra boşanmıştı.

İlk şiiri 16 yaşındayken Mücadele gazetesinde yer almıştı. Hikâyelerini 1955’ten itibaren Varlık ve Türk Dili dergilerine yayımladı. Bir Küçük Kadın adlı hikâyesiyle Sinema-Tiyatro dergisinin 1959’da açtığı yarışmada üçüncülük kazanmıştı. 2008 yılında anılarını "Meral Çelen'in Anıları" adıyla iki cilt halinde yayımladı.

ESERLERİ

ÖYKÜ: Güllü Güzel (1961).

OYUN: Bir Küçük Kadın (1959).

ANI: Meral Çelen'in Anıları (2 cilt, 1. Cilt: Çocukluk ve Gençlik Yıllarım, 2. Cilt: Az Nesinli Yıllar, 2008).

ÇEVİRİ (Çocuklar için özet): Ekmekçi Kadın (Montépin’den, 1967), Sefiller (Hugo’dan, 1967), İki Şehrin Hikâyesi (Dickens’dan, 1968).