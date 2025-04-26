Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Şairler Kadıköy’de buluşuyor

Kültür Sanat
  • 26.04.2025 05:00
  • Giriş: 26.04.2025 05:00
  • Güncelleme: 26.04.2025 05:00
Şairler Kadıköy’de buluşuyor

Kültür Sanat Servisi

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) ve Kadıköy Belediyesi’nin işbirliği ile düzenlenen şiir söyleşisi bugün saat 13.00’te Kadıköy Kemal Tahir Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek.

Etkinliğin kolaylaştırıcılığını üstlenen Mustafa Köz, katılımcıları içsel yolculuklara davet ederken, konuk şair Haydar Ergülen’in özgün dünyasında bir yolculuk sanatseverleri bekliyor.

Ergülen, Ece Ayhan’ın “Şiir şiirde kalmaz!” sözünü hatırlatarak, kelimelerin ardındaki gizemi ve anlamı yeniden keşfetmeye vesile olacak. TYS’nin şiire dair güçlü bir bellek inşa etmeyi hedeflediği etkinlik ücretsiz.

BirGün'e Abone Ol