Şairler Kadıköy’de buluşuyor
Kültür Sanat Servisi
Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) ve Kadıköy Belediyesi’nin işbirliği ile düzenlenen şiir söyleşisi bugün saat 13.00’te Kadıköy Kemal Tahir Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek.
Etkinliğin kolaylaştırıcılığını üstlenen Mustafa Köz, katılımcıları içsel yolculuklara davet ederken, konuk şair Haydar Ergülen’in özgün dünyasında bir yolculuk sanatseverleri bekliyor.
Ergülen, Ece Ayhan’ın “Şiir şiirde kalmaz!” sözünü hatırlatarak, kelimelerin ardındaki gizemi ve anlamı yeniden keşfetmeye vesile olacak. TYS’nin şiire dair güçlü bir bellek inşa etmeyi hedeflediği etkinlik ücretsiz.