Sait Bey Sitesi davası: Yedi kamu görevlisinden ikisine dava açıldı!

Maraş merkezli 6 Şubat depreminde Maraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yapıldığı halde yıkılan Sait Bey Sitesi'nde 44 kişi yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) yedi akademisyene bilirkişi raporu hazırlatıldı.

Birçok usulsüzlüğün sıralandığı raporda, "A blok inşaatı tamamlandıktan sonra binanın asma kat bölmesinin çelik konstrüksiyon ve betonlarla tamamlanarak bir kat haline getirilmiştir. Binaya, inşası sonrasında projelerinde bulunmayan işlemler yapılmıştır. Binanın taşıyıcı sistemini olumsuz etkilemiştir" ifadeleri kullanıldı.

Soruşturma sonunda AKP’ye yakınlığıyla bilinen sitenin müteahhidi Hasan Çam, şantiye şefi şüpheli Halil İbrahim Us, statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız, yapı denetim şirketi sahibi Halil Yıldız ile yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Yıldız hakkında 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

‘İZİN VERİLMEMESİ HUKUKA UYGUN DEĞİL’

Ancak yıkımda sorumluluğu bulunan kamu görevlileri için soruşturma izni verilmemişti. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdari Dava Dairesi yapılan itirazı inceleyerek kamu görevlileri için soruşturma izni verdi.

Oy birliğiyle alınan karar ile hakkında soruşturma izni verilenler şöyle:

• Arzu Özaydın

• Ömer Taşdemir

• Serap Binici

• Öner Gürbüzel

• Cengiz Murat Özaydın

• Yücel Tuncay Polat

• Serhat Aktemur

SADECE İKİSİNE DAVA AÇILDI

Bu gelişmenin ardından Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı 2 Aralık tarihinde, Cengiz Murat Özaydın, Ömer Taşdemir, Öner Gürbüzel, Serhat Aktemur ve Yücel Tuncay Polat hakkında "Kovuşturmaya yer yoktur" kararı verdi.

Sadece Arzu Özaydın ve Serap Binici hakkında “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla ek iddianame düzenlendi. İddianamede, “Binanın inşa aşamasında gerekli izin ve onay işlemlerini yapan Arzu Özaydın ve Serap Binici isimli şahısların görevlerinde ihmal göstererek mevzuat hükümlerine aykırı olan yapıya uygunluk kararları verdiği” vurgulandı.

Yaşamını yitirenlerin yakınları, beş kamu görevlisi için verilen"Kovuşturmaya yer yoktur" kararına itiraz ederek bu kamu görevlilerinin de yargılanmasını talep etti.

GÖKSU’NUN AKRABASI DA YARGILANIYOR

18 Temmuz’da Halil Yıldız ile uygulama denetçisi Yavuz Kaygısız’ın adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verilmişti. Serbest bırakılan Sehay Yapı Denetim firmasının sahibi Halil Yıldız’ın Esenler Belediye Başkanı AKP’li Tevfik Göksu’nun akrabası olduğu ortaya çıktı. Halil Yıldız, Tevfik Göksu’nun eşi Hacer Yıldız’ın kardeşi.

İddialara göre ise Tevfik Göksu kayınbiraderi Halil Yıldız’ın tahliyesi için devreye girdi. Ayrıca Halil Yıldız’ın avukatlığını da eski AKP Kahramanmaraş İl Başkanı Metin Doğan yapıyor.