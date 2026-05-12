'Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı' Başak Arslan'a verildi

Sait Faik Abasıyanık’ın anısını yaşatmak amacıyla, Darüşşafaka Cemiyeti, Türkiye İş Bankası ve Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen ve her yıl bir öykücüye verilen Sait Faik Hikâye Armağanı’nı kazanan isim belli oldu.

Bu yıl 72'ncisi düzenlenen ve rekor sayıda başvuru alan yarışmada Başak Arslan’ın yalın anlatımı ve oturmuş diliyle kendini bulduğu, kurduğu duyarlı atmosferde aile içi ilişkilere odaklanan Sardunyalar Güneşe Bayılır (Sel Yayıncılık) kitabı ödüle layık görüldü.

Sait Faik Hikâye Armağanı’nın Onursal Jüri Başkanı Doğan Hızlan adına ilk defa geçen yıl verilen Doğan Hızlan Özel Ödülü de yeni sahibini buldu. Rumelikavağı’ndaki balıkçıların hikâyesini başarılı ve özgün bir dille anlatan Maviden-Deniz Güzeldir (Edisyon Kitap) kitabıyla Vecdi Çıracıoğlu bu yılki ödülü kazandı.