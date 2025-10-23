Sait Faik Abasıyanık’ın sıradan insanları İş Sanat’ta

Düzgün KARABULUT

İş Sanat’ın gelenekselleşen şiir ve hikâye dinletileri 11 Kasım’da Sait Faik Abasıyanık’ın sıradan insanları ve insan ilişkilerini tüm yalınlığı ve samimiyetiyle, aynı zamanda vurucu bir üslupla anlattığı altı öyküsüyle başlıyor.

Dinletiye ismini veren “Dülger Balığının Ölümü” hikâyesiyle birlikte “Mahalle Kahvesi”, “Meserret Oteli”, “Bayan Gülseren”, “Hikâye Peşinde” ve “Modern Karıkoca” hikâyelerini, tiyatro sanatçıları Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek. İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz düzenlenen etkinlik için Biletix’ten rezervasyon yapılması gerekiyor.