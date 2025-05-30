Sait Faik Hikâye Armağanı Bahadır’a verildi

Emrah KOLUKISA

Darüşşafaka Cemiyeti, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ve Türkiye İş Bankası’nın işbirliği ile düzenlenen ve Sait Faik Abasıyanık’ın anısını yaşatmak amacıyla her yıl bir öykücüye verilen Sait Faik Hikâye Armağanı’nın 71’incisi, ‘Şimdi Dönecek Dünya’ adlı kitabıyla Burçe Bahadır’a verildi. Bahadır’a ödülü İstanbul’daki İş Kuleleri’nde düzenlenen bir törenle İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali ve Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç tarafından takdim edildi.

Prof. Dr. Nazan Aksoy, Prof. Seval Şahin, Cemil Kavukçu, İhsan Yılmaz, Faruk Duman, Darüşşafaka Cemiyeti Kültürü ve Tarihi Komisyonu Üyesi Beşir Özmen ve İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali’den oluşan seçici kurulun “Genç kızlıktan yaşlılığa, taşrada ve büyükşehirde kadınlığın farklı hallerini samimi, yaratıcı ve kendine has üslubuyla anlatması” gerekçesiyle ödül verdiği Bahadır konuşmasında Sait Faik’in kendi yazarlık serüveni üzerindeki etkisinden bahsetti. Bahadır, “Çok küçüktüm, kaç yaşındaydım hatırlamıyorum ama Sait Faik’i ilk okuduğumda demiştim ki, hiç kimsenin merak etmediği, insanların belki bakıp da geçtiği bir dülger balığının bile hikâyesi böyle güzel anlatılıyor demek ki. Hayran kalmıştım. Sait Faik’in ne kadar önemli bir yazar olduğunu anlatmayacağım, hepimiz onunla büyüdük” dedi.

Sait Faik Hikâye Armağanı’nın Onursal Jüri Başkanı Doğan Hızlan adına bu yıl ilk defa verilen Doğan Hızlan Özel Ödülü ise Derya Sönmez’in kendi dilini bulmuş, sağlam bir kurgu ile üslubu birleştirmiş bir eser olarak değerlendirilen ‘Öteki Hayvanlar’ isimli kitabının oldu. Sönmez ödülünü Doğan Hızlan’ın elinden aldı.

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali ise “Herhangi bir kitabın, o kitabın yazarının emeğine saygı mahiyetinde hakkını vererek okunması gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.