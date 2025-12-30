Saitbey Sitesi davası: 8 sanık için 22 yıl 6'şar ay hapis talebi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 45 kişinin yaşamını yitirdiği Saitbey Sitesi davasında savcı, esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, 1'i tutuklu 8 sanık için "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis cezası talep etti.

6 Şubat depremlerinde, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde kentsel dönüşümle inşa edilen Saitbey Sitesi yıkıldı ve 45 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı; müteahhit Hasan Çam, statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız, yapı denetim şirketi yetkilisi Halil Yıldız, yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Yiğit, şantiye şefleri Halil İbrahim Us ve Murat Kaş hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 5 aya kadar; binanın yapım tarihinde Dulkadiroğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü olan Arzu Özaydın ile Müdür Yardımcısı Serap Binici hakkında ise "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla kadar dava açtı. Her iki dosya daha sonra birleştirildi.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, depremde yakınlarını kaybedenler, tutuklu sanık Hasan Çam, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Hasam Çam, "Ben bu işi neresindeyim? Marketçilik yapan biriyim. Müteahhit olarak belediye bana bir belge verdi. 'Kendi yerini yaptırabilirsin' diye. Burada mağdur insanlar var ve ben de mağdurum. Ben inşaat yapmadım, yaptırdım. Teknik olarak işin neresindeyim? Ustaların en iyisiyle çalıştım. Benim inşaat şirketim yok. En iyi malzemeleri alıp kullandım. 3 yıldır cezaevindeyim ve neden yattığımı bilmiyorum. Ben yaptırdım ama onu yapan insanlar dışarıda. Tahliyemi istiyorum" savunmasını yaptı.

Müştekiler, sanıkların "olası kast" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

DURUŞMA 10 NİSAN'A ERTELENDİ

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında 8 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Çam'ın tutukluluğunun devamına ve mütalaaya karşı savunmaların alınması için duruşmanın 10 Nisan 2026'ya ertelenmesine karar verdi.