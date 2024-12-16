Sakal şartı nedeniyle ihale iptal edildi

Yargıtay Başkanlığı, 4 Kasım 2024’te “personel servisi” ihalesi düzenledi. İhale kapsamında 2025 yılında kullanılmak üzere en az 18 kişilik 47 midibüs, en az 28 kişilik 34 adet otobüs, en az 46 kişilik 3 otobüs ve en az 28 kişilik bir servis otobüsü kiralanacağı ifade edildi. İhale kapsamında 85 güzergahta Yargıtay Başkanlığı personelinin, Başkent'in semtlerinden alınarak, Yargıtay binasına götürülüp getirileceği ifade edildi.

EŞ, DOST AKRABA MADDESİ

Ancak ihale Dost-Tur isimli şirket tarafından Kamu İhale Kurulu’na taşındı. Şirket, ihale şartnamesinde “Serviste müsait yer olması halinde Yargıtay personelinim eş ve çocukları ile bakmakla yükümlü oldukları anne ve babaları, misafirleri devamlı olmamakla birlikte servis araçlarından yararlandırılabilir" maddesinin yer aldığını ve bunun yönetmeliğe aykırı olduğu belirtti.

Ayrıca ihale dosyasında “Servis araçlarını kullanacak olan şoförler sakal bırakmasının yasak olduğu” yönünde bir maddenin de yer aldığını belirtip bu maddeye de karşı çıktı.

SAKAL BIRAKILMAYACAK

Kamu İhale Kurulu ise 4 Aralık 2024’te “Personel servis ihalesinde hangi gerekçe ile sakal bırakılmasının yasaklandığını ve sakal bırakılmasının işteki etkisinin ne olacağının açıklanmadığını” belirtti. Kurul, mevzuata aykırılıklar nedeniyle “oy çokluğuyla” ihalenin iptaline karar verdi.

KARŞI OY KULLANDI

Bir kurul üyesi ise çoğunluğun görüşüne katılmayarak karşı oy kullandı. Gerekçesini de “Yüklenici tarafından çalıştırılacak şoförlerin sakal bırakmayacaklarına ilişkin teknik şartname düzenlemesinin idareye tanınan takdir yetkisi kapsamında olduğu ve isteklilerin ihaleye teklif vermesini engeller nitelikte olmadığı değerlendirilerek başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı kanaatine varılmıştır” şeklinde açıkladı.