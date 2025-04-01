Sakalı maske zannedilen genç, yasada olmayan suç nedeniyle tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden protestolar sırasında gözaltına alınan öğrenciler genellikle 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu gerekçe gösterilerek tutuklanıyorlar.

Evrensel'den Eylem Nazlıer'e konuşan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şube Başkanı Avukat Ezgi Önalan, bir duruşmada yaşanan çarpıcı bir detayı aktardı.

"SAKALI MASKE ZANNETTİLER"

Mahkemelerde savunma hakkının ihlal edildiğini, birçok öğrencinin delil olmadan tutuklandığını ve hakimlerin keyfi kararlar verdiğini anlatan Önalan, “Bir müvekkilim için ‘Yüzünü kapatarak gösteriye katılma’ suçlamasıyla tutuklama istemişler. Oysa dosyadaki fotoğrafta sakalları maske sanılmış. Hakim, yüzünün kapalı olmadığını kabul etti ama yine de başka bir suç uydurup tutukladı: ‘Polisleri iteklemeye çalışmış’ dedi. Halbuki böyle bir iddia dosyanın başında bile yoktu. Fotoğrafta da böyle bir şey yok ama kendisi bu suçlamayla tutuklandı” bilgisini verdi.

Üç gün önce tutuklananlar arasında yer alan bir ekibin dosyada fotoğrafının bulunmadığını söyleyen Önalan, “Avukatlara fotoğrafları bile göstermediler. Mahkemede delilleri göremedik, hakim ise ‘Ana dosyada vardı, baktım ve yeterli buldum’ diyerek tutuklama kararı verdi. Ama ana dosyayı bizim görme şansımız hiç olmadı. Savunmasız, delilsiz bir şekilde tutukladılar. Bunu da kabul ettiler. ‘Biz baktık, deliller yeterli’ dediler. Savunma hakkı tanımadan tutukladılar” dedi.