Sakaltutan’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Kaynak: İHA
Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 13. 30 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Selim Aladağ idaresindeki 25 ACU 757 plakalı otomobil, sürücünün yağış nedeniyle kayganlaştığı yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki refüje çarptı.
Kazada otomobilde bulunan Süreyya Aladağ hayatını kaybetti sürücü ile Ömer Asaf Aladağ yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.