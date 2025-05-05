Sakar rampasında kaza

Muğla-Antalya karayolu Sakartepe rampasında iki aracın karıştığı kazada üç kişi hafif şekilde yaralandı.

48 EC 573 plakalı hafif ticari araç seyir halindeki iken direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile hafif ticari araç şarampole yuvarlanarak ters döndü.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye 112 ambulans, polis trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada üç kişi hafif yara alırken, araç içinde sıkışan kimsenin bulunmadığı öğrenildi.