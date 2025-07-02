Sakarya - Bayram etkinliğinde deniz kazası; 2 yaralı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri sırasında jet ski, fiber tekneye çarptı. 2 kişi yaralanırken, kaza sosyal medyada yapılan canlı yayına yansıdı.

Karasu ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri sırasında, cankurtaran jet skisi, fiber tekneye çarptı. Kazada cankurtaran Suat Çakmak ile Faruk Algül yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, Çakmak'ın kaburgalarının kırıldığı ve akciğerinde hasar olduğu belirtildi. Kaza, bir sosyal medya kullanıcısının açtığı canlı yayına yansırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Levent KIZILASLAN/KARASU(Sakarya),(DHA)