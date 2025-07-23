Sakarya-Bilecik sınırında alevler yeniden yükseldi

Sakarya’nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz’da başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik sınırına sıçramıştı. Yangın, dün itibarıyla Sakarya sınırlarında kısmen kontrol altına alınmıştı. Ancak bugün akşam saatlerinde Bayat Mahallesi mevkiinde alevler yeniden yükseldi.



Yangının çıkış noktası olan Geyve ilçesi ile Bilecik arasındaki ormanlık alanda ekiplerin günlerdir süren yoğun müdahalesi sonucu dün kontrol altına alınan bölgeden yeniden dumanlar yükseldi. Akşam saatlerinde Bayat Mahallesi yakınlarında başlayan yeni alevlenme, rüzgarın etkisiyle hızla yayılmaya başladı.

(EÖ-