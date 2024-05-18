Sakarya Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, şampiyonluğa bir adım uzakta
Sakarya Büyükşehir Belediyespor, 2 sezondur mücadele ettiği Hentbol Erkekler Süper Lig'de ilk şampiyonluğunu elde etmek için parkeye çıkacak.
Kaynak: AA
Ligi 2 mağlubiyetle ikinci sırada bitiren Sakarya ekibi, play-off yarı final serisinde Beykoz Belediyespor'a 2-0 üstünlük kurarak finale yükseldi.
Geçen sezon ilk kez mücadele ettiği ligde final oynayan Sakarya temsilcisi, Beykoz Belediyespor'un 3-0 gerisinde kalarak ilk sezonunda şampiyonluğu kaçırmıştı.
Beşiktaş Safi Çimento ile final serisine çıkacak yeşil-siyahlı takım, ligdeki ikinci sezonunda şampiyonluğu istiyor.
İki takım, serinin ilk maçında 20 Mayıs Pazartesi Süleyman Seba Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.