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Sakarya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, Redzhep Dzhurtubaev'i kadrosuna kattı

Ajans Haberleri
  • 14.08.2023 15:35
  • Giriş: 14.08.2023 15:35
  • Güncelleme: 14.08.2023 15:35
Kaynak: AA
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Sakarya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, Redzhep Dzhurtubaev'i kadrosuna kattı

Hentbol Erkekler Süper Lig takımlarından Sakarya Büyükşehir Belediyespor, 19 yaşındaki sağ oyun kurucu Redzhep Dzhurtubaev'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Büyükşehir Hentbol takımı aslen Karaçay Türkü olan sağ oyun kurucu Redzhep Dzhurtubaev’i kadrosuna kattı" denildi.

Son olarak Rusya'nın HC Victor takımında forma giyen Dzhurtubaev'in, 2021 yılında gerçekleştirilen U17 Plaj Hentbol Avrupa Şampiyonası'nda dikkatleri üzerine çekmeyi başardığı belirtilerek, "Genç oyun kurucu hücum organizasyonlarındaki dikine birebir pozisyonlarda etkisiyle göz dolduruyor. Dzhurtubaev, geçtiğimiz hafta sonu Sakarya'da düzenlenen 2. Ulusal Hentbol Turnuvası'nda süre almış ve Büyükşehir Hentbol'un turnuvayı kazanmasında pay sahibi olmuştu" ifadelerine yer verildi.

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