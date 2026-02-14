Sakarya'da 1 kişinin aracında ölü bulunmuştu: 2 şüpheli tutuklandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 kişi 3 gün önce silahla vurulmuş halde aracında ölü bulunmuştu. Gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si hakkında tutukluluk kararı verildi.
Kaynak: AA
Yeni Mahalle 7. Cadde'de 11 Şubat'ta gece saatlerinde Sakarya Nehri kenarında aracın içinde Zafer Şeyban'ın (47) ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında S.Ö, Y.T, H.S, A.Ö, M.A.D, A.B. K.Ş. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan S.Ö. ve Y.T, tutuklandı, A.B. ve K.Ş. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Şüpheliler M.A.D, A.Ö. ve H.S. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.