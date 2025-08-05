Sakarya'da 1 motosiklet ve 2 cipin karıştığı kazada 1 kişi öldü
Kaynak: AA
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 1 motosiklet ile 2 cipin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Yağcılar Mahallesi Turan Caddesi'nde alkollü olduğu iddia edilen yabancı plakalı cipin sürücüsü F.K, Cengizhan Ö. (17) idaresindeki 41 APP 257 plakalı motosiklet ve B.E'nin kullandığı 54 BE 774 plakalı ciple çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Cengizhan Ö. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen diğer yaralı B.E. aynı hastanede tedavi altına alındı.
Sürücü F.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.