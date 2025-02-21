Sakarya'da 11 yaşındaki çocuk tüfekle vurulmuş halde bulundu: Baba gözaltında

Sakarya’nın Geyve ilçesi Çeltikler Mahallesi’nde 11 yaşındaki Ela E., evde tüfekle vurulmuş halde bulundu.

Kardeşiyle birlikte evde olduğu öğrenilen çocuğa, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Ağır yaralanan 11 yaşındaki Ela E., kaldırıldığı Geyve Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayın meydana geldiği evde inceleme yaparken, çocuğun babası Ercan E. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.