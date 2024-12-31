Sakarya'da 17 yaşındaki Melek B. başında vurulma sonucu yaşamını yitirdi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan İnönü Mahallesi 7134. Sokak'ta ailesiyle ikamet eden 17 yaşındaki Melek B. başından silahla vurulma sonucu öldü. İddiaya göre, Melek B.’yi (17) ailesi evde başından silahla vurulmuş halde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı kız çocuğu, Akyazı Devlet Hastanesi’ne buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Melek B., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konuya ilişkin inceleme başlatan ekipler, intihar şüphesi üzerinde duruyor.