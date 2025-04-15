Sakarya'da 2'nci kattan düşen kadın ağır yaralı

Ahmet ERDEM/ARİFİYE(Sakarya) (DHA)-SAKARYA'nın Arifiye ilçesindeki binanın 2'nci katından düşen Ü.K. (23), ağır yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi'nde meydana geldi. Ü.K. (23) isimli kadın 2 katlı binanın teras katından beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünün ardından ağır yaralanan Ü.K., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadın tedaviye alınırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

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