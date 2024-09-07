Sakarya'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Akyazı- Ormanköy yolu hayvan pazarına yakın mevkide meydana geldi. Barış Yaylı idaresindeki 54 AIJ 610 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 D 5445 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralanırken; sürücülerden Yaylı aracında sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışma ile yaralıyı sıkıştığı yerden çıkardı. İsmi öğrenilemeyen sürücü ve Yaylı sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücülerden Barış Yaylı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yayla'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.