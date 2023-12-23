Sakarya'da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kaynak: AA
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu babaanne ve 8 aylık torunu yaralandı.
Batakköylü Mahallesi Batakköylü Caddesi'nde, Hasan Hüseyin A. (23) idaresindeki otomobil ile Atay A'nın (62) kullandığı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücü Atay A'nın eşi Yaşariye A. ve 8 aylık torunları Asel Mira A. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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