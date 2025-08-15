Sakarya'da 3 gün süreyle denize girişler yasaklandı

Sakarya'da Kocaali, Karasu ve Kaynarca ilçelerinde denize girmek olumsuz hava koşulları sebebiyle 3 gün yasaklandı.

Kentin Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini gösteriyor.

İlçelerin Kaymakamlıkları tarafından alınan kararlar doğrultusunda, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 gün boyunca denize girişlere izin verilmeyecek.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek yurttaşları uyarıyor.