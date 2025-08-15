Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sakarya'da 3 gün süreyle denize girişler yasaklandı

Sakarya'nın Kocaali, Karasu ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişlere 3 gün boyunca izin verilmeyecek.

Güncel
  • 15.08.2025 11:19
  • Giriş: 15.08.2025 11:19
  • Güncelleme: 15.08.2025 11:21
Kaynak: AA
Sakarya'da 3 gün süreyle denize girişler yasaklandı
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Sakarya'da Kocaali, Karasu ve Kaynarca ilçelerinde denize girmek olumsuz hava koşulları sebebiyle 3 gün yasaklandı.

Kentin Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini gösteriyor.

İlçelerin Kaymakamlıkları tarafından alınan kararlar doğrultusunda, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 gün boyunca denize girişlere izin verilmeyecek.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek yurttaşları uyarıyor.

BirGün'e Abone Ol