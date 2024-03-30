Sakarya'da ağaca çarpan otomobildeki anne ile oğlu öldü

Sakarya'da otomobilin ağaca çarpması sonucu anne ile oğlu öldü, 1 kişi yaralandı.

H.B. (34) idaresindeki 54 AJS 659 otomobil, Sakarya Kaynarca kara yolu Kayrancık mevkisinde ağaca çarptı.

Kazada sürücü H.B, ikiz kardeşi H.B. (34) ile anneleri Zeliha B. (74) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Zeliha B. ile oğlu H.B. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralı sürücünün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Anne ile oğlunun cenazeleri otopsi işlemleri aynı hastanenin morguna kaldırıldı.